Lionel Scaloni renueva con Argentina hasta después del Mundial 2030

Lionel Scaloni renueva hasta 2030. Foto: AFP

La Asociación del Futbol Argentino (AFA) confirmó este jueves 12 de noviembre la renovación de Lionel Scaloni como director técnico de la selección argentina, por lo que continuará al frente de la Albiceleste hasta después de la Copa del Mundo de 2030.

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, anunció el acuerdo durante una conferencia de prensa junto al entrenador de 48 años, cuyo contrato terminaba en diciembre de este año.

La continuidad de Scaloni pone fin a la incertidumbre sobre su futuro, luego de que el propio estratega pusiera en duda su permanencia tras la derrota de Argentina por 1-0 ante España en la final del Mundial de 2026, disputada el pasado 19 de julio en East Rutherford, Nueva Jersey.

“Estoy con el mismo entusiasmo del primer día. Comienza un nuevo proyecto. Junto con los demás integrantes del cuerpo técnico, decidimos que lo mejor era intentar continuar”, expresó el entrenador.

Scaloni comienza una nueva etapa sin Lionel Messi

La renovación llega en un momento de transición para la selección argentina, que tendrá que afrontar un nuevo ciclo sin Lionel Messi, quien se despidió del combinado nacional en un partido amistoso contra Benín el pasado 6 de octubre.

Durante los últimos años, Scaloni construyó un equipo alrededor del astro argentino, con el que consiguió cuatro títulos, las Copas América de 2021 y 2024, el Mundial de Qatar 2022 y la Finalissima de ese mismo año.

Ahora, el entrenador tendrá el desafío de renovar al equipo y dar oportunidades a las nuevas generaciones, aunque reconoció que será complicado igualar lo conseguido por futbolistas como Messi, Ángel Di María y Nicolás Otamendi.

“Comienza un momento importante en la selección. Daremos oportunidades a los jóvenes que vienen surgiendo. Este es el momento de apoyar a estos chicos, que tienen un potencial enorme, pero todavía no están a la altura de lo que nos dieron Messi, Di María, Otamendi y otros. Necesitamos paciencia”, señaló.

Los números de Lionel Scaloni con Argentina

Desde que asumió el cargo en septiembre de 2018, Scaloni ha dirigido a la selección argentina durante 105 partidos, con un balance de 81 victorias, 14 empates y 10 derrotas.

Además, consiguió establecer la mayor racha de partidos invictos en la historia del combinado sudamericano, con 36 encuentros consecutivos sin perder entre 2019 y 2022.

Su proyecto, conocido popularmente como “La Scaloneta”, pasó de generar dudas a convertirse en uno de los ciclos más exitosos del futbol argentino.

La renovación también representa un respaldo de la AFA y de buena parte de los jugadores, quienes han manifestado su apoyo a la continuidad del estratega.

El defensa Cristian “Cuti” Romero, quien asumió como nuevo capitán, destacó la importancia del entrenador en la construcción del equipo: “Es la figura principal en el armado de esta selección”.

Argentina prepara el relevo generacional rumbo a 2030

Con las despedidas de Messi y Nicolás Otamendi, Argentina comienza a perfilar una nueva estructura alrededor de futbolistas como Cristian Romero, Enzo Fernández y Julián Álvarez.

Entre los jugadores jóvenes que ya recibieron oportunidades bajo el mando de Scaloni están Nico Paz, Franco Mastantuono y Leonel Flores.

El futuro de otros referentes como Emiliano “Dibu” Martínez, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Rodrigo de Paul y Giovani Lo Celso todavía no está definido a largo plazo.

Además de afrontar la renovación de su plantilla, Argentina tendrá como próximos objetivos la Copa América de 2028 y el Mundial de 2030, torneo para el que ya tiene asegurada su clasificación como uno de los países anfitriones.

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