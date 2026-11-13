Noticias de hoy 12 de noviembre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 12 de noviembre de 2026, hasta las 19:00 horas:

Trump vuelve a amenazar

Trump amenazó con duplicar los aranceles a México si el Gobierno no detiene las caravanas migrantes que avanzan por territorio nacional.

Sheinbaum responde

Al respecto, Sheinbaum resaltó que ninguna caravana migrante ha cruzado la frontera con Estados Unidos durante el segundo gobierno de Trump, y aseguró que no habrá represión.

Accidente en la México-Querétaro

Un tráiler perdió el control e impactó dos autobuses en la México-Querétaro; más de una decena de personas resultó herida.

Habrá megapuente

Los alumnos de educación básica tendrán un megapuente de 4 días: el descanso comenzará el viernes 13 de noviembre y concluirá el lunes 16.

Tiroteo en Washington

Un hombre armado mató a una persona e hirió a otras cuatro en Washington, antes de atrincherarse en su apartamento y quitarse la vida.

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