Será Viral | Sistema de Salud en México: ¿por qué no alcanza para todos?

Desabasto de medicamentos, hospitales saturados, falta de personal médico y recursos que no siempre se traducen en una mejor atención. El sistema de salud mexicano enfrenta problemas que afectan a millones de pacientes.

¿Es una crisis de presupuesto, administración o falta de capacidad institucional? En Será Viral, Camila Lugo, investigadora en salud del CIEP, y Éctor Jaime Ramírez Barba, diputado del PAN, médico y secretario de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, analizan las causas, responsabilidades y posibles soluciones.

De acuerdo con Camila Lugo, es necesario revisar el destino de los recursos económicos que destina el presupuesto para el sector salud.

“Si bien sí hay aumentos es necesario revisar para donde se van”, Camila Lugo, investigadora en salud del CIEP

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