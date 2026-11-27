En Iztacalco se brindará un apoyo de mil pesos. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México (CDMX), se brindará un apoyo económico de mil pesos (“Iztacalco con Bienestar”), por única ocasión, a personas mayores de 18 años que vivan en la demarcación.

¿Qué más se sabe del apoyo en Iztacalco?

De acuerdo con los lineamientos publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el programa busca contribuir temporalmente al ingreso de los hogares que enfrentan dificultades económicas para cubrir necesidades básicas, como alimentación y servicios esenciales.

Para esta acción social se destinará un presupuesto de 10 millones de pesos (mdp). Además, se establece como meta que al menos 60% de las personas beneficiarias sean mujeres, lo que representa un mínimo de 6 mil apoyos para este sector.

La convocatoria dará prioridad a habitantes de unidades territoriales con Índice de Desarrollo Social muy bajo, bajo y medio.

¿Cuáles son los requisitos para recibir los mil pesos en Iztacalco?

Las personas interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 18 años cumplidos o más

Residir en la alcaldía Iztacalco

Llenar la solicitud de registro que proporcionará la Dirección General de Desarrollo Social en la alcaldía

No ser beneficiarias de otra acción o programa social similar de la alcaldía Iztacalco

También deberán presentar en original y copia una identificación oficial vigente con fotografía, como INE, pasaporte o cartilla militar

En caso de que la identificación no incluya la CURP o esta no sea legible, tendrán que entregar una impresión de dicha clave. Si el documento tampoco contiene el domicilio, deberán presentar un comprobante de domicilio del año en curso, como recibo de agua, luz, predial o teléfono fijo.

Además, al momento del registro se proporcionarán un formato de solicitud de ingreso y una carta de aceptación y compromiso, documentos que deberán llenar las personas solicitantes. Todos los formatos serán gratuitos.

¿Dónde y cuándo solicitar el apoyo de mil pesos?

Una vez que se emita la convocatoria, las personas interesadas deberán acudir a la Dirección General de Desarrollo Social, ubicada en la planta baja del edificio sede de la alcaldía Iztacalco, en avenida Río Churubusco esquina con avenida Té, Plaza Benito Juárez.

La atención está prevista de lunes a viernes, de las 09:00 a las 18:00 horas. En el lugar se revisará la documentación, se recibirá el expediente y se entregará una cédula de identificación que deberá llenarse durante el registro.

El periodo de recepción de solicitudes comenzará con la emisión de la convocatoria y concluirá el 31 de diciembre de 2026 o antes, en caso de que se agoten los recursos disponibles.

Una vez revisadas las solicitudes, las personas seleccionadas serán notificadas por vía telefónica para informarles las fechas, horarios y lugares en los que recibirán el apoyo económico.

¿Se puede recibir el apoyo si ya se cuenta con otro programa social?

Sí. Los lineamientos precisan que recibir otros apoyos del Gobierno de México o del Gobierno de la Ciudad de México no impide solicitar este beneficio.

Entre los programas mencionados están el Ingreso Ciudadano Universal, Cuidado Universal, Pensión para Hombres Bienestar y las pensiones dirigidas a personas adultas mayores, mujeres de 60 a 64 años y personas con discapacidad. La alcaldía señala que no existe duplicidad, debido a que el apoyo de Iztacalco se entrega por única ocasión, mientras que los otros programas tienen una periodicidad distinta.

Recuerda que la acción social solamente será para 10 mil personas residentes de Iztacalco, si te interesa tienes que acudir a la alcaldía.

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