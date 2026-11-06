Exfuncionarios del INE rechazan auditorías y acusan “cortina de humo”

Acusan crisis en el INE durante gestión de Guadalupe Taddei. FOTO: Cuartoscuro

Exfuncionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazaron las auditorías retroactivas anunciadas por el Gobierno federal contra administraciones anteriores del organismo. Marco Antonio Baños, exconsejero electoral, aseguró que estas revisiones carecen de sustento legal y buscan desviar la atención de la crisis que enfrenta el Instituto.

Por su parte, Edmundo Jacobo Molina, exsecretario ejecutivo del INE, rechazó los señalamientos que buscan relacionar a exfuncionarios electorales y al partido Somos con los empresarios Hernández Casillas. Ambos cuestionaron las decisiones tomadas durante la gestión de Guadalupe Taddei.

Auditorías al INE buscan desviar la atención, acusa Baños

Marco Antonio Baños señaló que las auditorías anunciadas por el Gobierno federal pretenden revisar procesos que ya fueron concluidos.

“Son ejercicios de verificación ya cerrados”, afirmó el exconsejero electoral.

Baños consideró que estas acciones tienen un objetivo político y buscan trasladar responsabilidades por la situación actual del organismo.

“Es una marometa de tipo político donde queda muy claro que el morenismo está atrapado en el intento de deslizar la información y la responsabilidad de lo que hizo Guadalupe Taddei”, declaró.

Exfuncionarios niegan vínculos de Somos con empresarios

Edmundo Jacobo Molina calificó como una “cortina de humo” los señalamientos que intentan relacionar al partido Somos con los empresarios Hernández Casillas.

“Creo que hay la verdad problemas muy serios en el país, como para tratar de construir una cortina de humo que a luces de cualquiera no tiene ni pies ni cabeza”, expresó.

Baños aclaró que Juan Carlos Padilla participa en el Consejo Ciudadano de los órganos partidistas de Somos en el Estado de México, pero no es militante.

También negó que los hermanos Hernández Casillas estén relacionados con la formación del partido.

Jacobo Molina añadió que Padilla fue uno de los ciudadanos que se acercaron al proyecto, pero sostuvo que no tuvo un papel relevante en su construcción.

Acusan crisis en el INE durante gestión de Guadalupe Taddei

Los exfuncionarios cuestionaron las atribuciones unipersonales otorgadas a Guadalupe Taddei, a las que vincularon con la crisis interna del Instituto, señalamientos de tráfico de influencias y amenazas de huelga.

Jacobo Molina criticó el deterioro institucional que, aseguró, ocurrió durante los últimos tres años.

“Se lo acabaron en tres años. Y están saliendo a la luz cosas que no eran de ninguna manera práctica común”, afirmó.

Finalmente, ambos advirtieron que un recorte presupuestal al INE utilizado como castigo podría afectar su funcionamiento y poner en riesgo la organización de las próximas elecciones intermedias.

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