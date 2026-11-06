¿Qué pasará el 17 de noviembre? Los Simpson y la teoría del apagón que circula en redes sociales

¿Habrá un apagón mundial en noviembre? Foto: AFP

Los Simpson han sido considerados una referencia para supuestas predicciones en diversos capítulos y ahora que se anunció una interrupción en las señales de radio y televisión el próximo 17 de noviembre en Estados Unidos, en redes sociales se especula que es algo que ya había sido anticipado en el programa animado con diversas teorías a su al rededor.

El Gobierno de Estados Unidos anunció que el próximo 17 de noviembre de 2026 realizará una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS). Durante el ejercicio, algunas transmisiones de radio y televisión tendrán una interrupción breve para difundir un mensaje de prueba.

Aunque la medida no representa un apagón ni una suspensión de las señales en todo el país, se trata de una interrupción temporal de la programación de los medios participantes, que se reanudará una vez que concluya la transmisión del aviso.

El anuncio ha despertado una serie de rumores en redes sociales que especulan sobre un supuesto apagón general y que ahora ha sido relacionado con un capítulo de Los Simpson.

‼️Simpsons predicts ‘Great Blackout’ will happen on 17th November. Watch last 15 seconds.

Note: Episode from “It’s a Blunderful Life”It first aired on Fox on November 19, 2023@ankitatIIMA @sanjeevsanyal @aravind pic.twitter.com/gXujq1YZXi — SKP 🤖 (@lambdabeta2025) November 1, 2026

¿Qué dicen Los Simpson del “apagón mundial”?

El episodio en cuestión forma parte de la temporada 35 y se denomina “It’s a Blunderful Life”, que se estrenó el 19 de noviembre de 2023.

En realidad, el título del episodio es un juego de palabras basado en el nombre de la clásica película navideña “It’s a Wonderful Life”, que se puede traducir como “Qué bello es vivir”. De esta manera, el nombre del capítulo termina siendo una parodia.

En este relato, Lisa y la familia Simpson se encuentran en una comida de Acción de Gracias, 60 años en el futuro.

En el episodio, Lisa muestra su diario con la fecha 17 de noviembre, acompañado de la frase: “Se aproxima una tormenta”.

Estos dos datos se han relacionado con un posible “apagón general”, debido a que Lisa recuerda que en aquel momento ocurrió un apagón en Springfield.

¿Habrá un apagón general el 17 de noviembre?

A través de las redes sociales han circulado diversas teorías que hablan de maniobras militares, una Tercera Guerra Mundial, un apagón digital y otras situaciones que han alertado a la gente.

Sin embargo, no existe información oficial de que vaya a ocurrir un apagón general, ni en México ni en el mundo. Hasta el momento, solo se ha anunciado la interrupción momentánea de algunas transmisiones en territorio estadounidense.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) informó que la prueba nacional del EAS está programada para el martes 17 de noviembre de 2026, a las 14:20 horas, tiempo del este.

El ejercicio se realizará mediante el Sistema Integrado de Alertas y Avisos Públicos (IPAWS), con el propósito de comprobar que el mecanismo de comunicación funcione correctamente ante una eventual emergencia nacional.

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