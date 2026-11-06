Avanza PEF 2027 en San Lázaro: diputados aprueban en comisiones 10 billones; pasan tijera al INE

Cámara de Diputados. Foto: Cuartoscuro

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, que contempla un gasto neto total de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos.

El dictamen recibió 33 votos a favor y 12 en contra, luego de seis horas de discusión. El monto representa un incremento de 442 mil 804.4 millones de pesos, equivalente a 1.3% en términos reales, respecto al presupuesto aprobado para 2026.

La presidenta de la Comisión de Presupuesto, Merilyn Gómez Pozos, destacó que los programas sociales prioritarios recibirán en conjunto poco más de un billón de pesos, equivalente a 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB).

Oposición cuestiona recursos para salud

Durante la discusión, legisladores de oposición criticaron que el proyecto sea presentado como un presupuesto humanista.

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Noemí Berenice Luna Ayala, señaló que el gasto destinado a salud representa apenas 2.9% del PIB. También cuestionó el gasto que las familias realizan directamente para atender sus necesidades médicas.

“No vengan a hablar de que es un presupuesto humanista, cuando en salud a penas se le destina el 2.9% del Producto Interno Bruto… No digan que es humanista cuando el gasto de bolsillo, el gasto que sale de las y los mexicanos en salud se estima por persona en un 29.3%, mayor que el gasto público per cápita que va al IMSS Bienestar”, Noemi Berenice Luna Ayala, diputada del PAN

Por su parte, Movimiento Ciudadano anunció su voto a favor del presupuesto en lo general, luego de que se acordara redireccionar 500 millones de pesos para proyectos de infraestructura hidráulica en Jalisco: los acueductos Calderón-San Gaspar y Chapala-Guadalajara, para atender la crisis de agua potable en Jalisco.

La diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez sostuvo que su respaldo responde a acuerdos concretos y aclaró que no representa un cheque en blanco al Gobierno Federal.

“El agua para Jalisco y la movilidad para Nuevo León. En Jalisco miles de familias enfrentan dificultades relacionadas con el abastecimiento de agua potable”, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, diputada de Movimiento Ciudadano

INE tendrá recorte de 5 mil millones de pesos

La redistribución de recursos alcanzó al Instituto Nacional Electoral (INE), que se encuentra en medio de la crisis de credibilidad y corrupción. El organismo recibió un nuevo golpe: una reducción de 5 mil millones de pesos, de 42 mil 274 millones 500 mil pesos a 37 mil 274 millones 500 mil pesos.

El diputado de Morena César Agustín Hernández Pérez explicó que parte de esos recursos se reasignaría al programa “La Escuela es Nuestra”, con 3 mil millones de pesos adicionales, y a la búsqueda de personas desaparecidas, con otros 300 millones.

La diputada morenista Vianey García Romero adelantó que presentaría una reserva para proponer una reducción todavía mayor al presupuesto del INE.

“Presentaré una reserva con la disminución del presupuesto para el Instituto Nacional Electoral por debajo del 15%, nos hemos dado cuenta de que alcanza y alcanza muy bien, en Morena no estamos para nada para solapar a los corruptos y a los traidores”, Vianey García Romero, diputada de Morena

En contraste, el panista Héctor Saúl Téllez Hernández acusó que el recorte debilita a los órganos autónomos.

“Este régimen ha tenido una estrategia perversa para ir debilitando cada vez más a los órganos autónomos, este presupuesto remarca una pérdida en general de los órganos autónomos de 0.7%”, Héctor Saúl Téllez Hernández, diputado del PAN

Diputados discutirán 263 reservas al PEF 2027

La aprobación en comisiones fue en lo general. El viernes 6 de noviembre, las y los legisladores discutirán 263 reservas al proyecto, antes de continuar con el proceso legislativo del presupuesto.

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