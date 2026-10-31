EN VIVO: así se vive el Gran Desfile de Día de Muertos en la Ciudad de México

El Gran Desfile de Día de Muertos forma parte de una de las festividades emblemáticas en la Ciudad de México con un recorrido dedicado a las tradiciones mexicanas para recordar a quienes ya fallecieron.

El evento dio inicio a las 14:00 horas de este sábado 31 de octubre, en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec, y concluirá en el Zócalo capitalino.

Para el evento, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, vistió un traje tradicional mexicano en blanco y negro, acompañado de una corona de flores multicolores.

Acompañada de diversas personas que portan mechudos blancos, saludó a los asistentes y dio inicio al Desfile de Día de Muertos.

El primer contingente en recorrer el Paseo de la Reforma estuvo integrado por un grupo que portaba el mensaje: “Ajolote, guardián del recuerdo”.

Para garantizar la seguridad de los asistentes y facilitar el desarrollo de la celebración, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó un operativo con mil 572 policías, además de vehículos, unidades de emergencia y vigilancia aérea.

¿Por dónde pasa el Desfile de Día de Muertos?

El recorrido avanza desde el Bosque de Chapultepec por las siguientes vialidades:

Paseo de la Reforma.

Avenida Juárez.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Calle 5 de Mayo.

Zócalo capitalino, donde terminará.

Debido al paso de los contingentes, hay cierres viales conforme avance del desfile. Por ello, se recomienda tomar precauciones si se necesita circular por Paseo de la Reforma o el Centro Histórico.

¿Qué alternativas viales habrá?

Los automovilistas pueden utilizar las siguientes avenidas para evitar las zonas afectadas:

Circuito Interior

Avenida Chapultepec

Eje 1 Norte

Avenida José María Izazaga

Eje 1 Oriente

Avenida Fray Servando Teresa de Mier

Los elementos de Tránsito de la SSC están encargados de regular la circulación de vehículos y peatones durante el evento.

Más de mil 500 policías participan en el operativo

La SSC informó que el dispositivo de seguridad cuenta con mil 572 policías, apoyados por 66 vehículos oficiales, 42 motopatrullas, dos drones y cinco grúas.

También participan una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), así como un helicóptero Cóndor que realizará sobrevuelos para vigilar el recorrido y apoyar en la prevención y atención de incidentes.

¿Qué objetos están prohibidos en el desfile?

Las autoridades indicaron que no se permite el ingreso con los siguientes artículos:

Drogas, sustancias ilegales o parafernalia relacionada con su consumo.

Armas, incluidas navajas y gas pimienta.

Pirotecnia.

Bebidas alcohólicas.

Luces químicas rígidas que puedan utilizarse como proyectiles.

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