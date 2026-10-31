“Me fui a Buró de Crédito por dos autos que no tengo”: “El Costeño” denuncia posible robo de identidad

El Costeño niega haber adquirido los vehículos. Foto: Pexels

El comediante Ricardo Javier Carranza Gasca, conocido como “El Costeño”, denunció que la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz (Sefiplan) le cobra las tenencias de dos vehículos que asegura nunca haber tenido. Además, señaló que esta situación afecta su historial crediticio, por lo que presentó una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México por posible robo de identidad.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el comediante originario de Acapulco, Guerrero, explicó que descubrió la situación después de solicitar su reporte en Buró de Crédito.

Según su testimonio, los adeudos corresponden a un vehículo Chevrolet y otro automóvil utilizado en una plataforma, aunque aseguró que ninguno le pertenece.

“No los compré, no los manejé, no los he visto en mi perra vida, pero debo las tenencias”, expresó durante la grabación.

¿Qué le pasó a “El Costeño” y por qué denunció un posible robo de identidad?

El comediante relató que acudió a Buró de Crédito para conocer su situación financiera y encontró información relacionada con vehículos que desconoce.

Tras el hallazgo, acudió a la Fiscalía de la Ciudad de México para presentar una denuncia por probable robo de identidad.

Posteriormente, regresó a Buró de Crédito y también acudió a Círculo de Crédito, aunque aseguró que no consiguió resolver el problema.

“Fui a Buró de Crédito a pedir mi historial y ¡oh sorpresa! Al enterarme inmediatamente fui a la Fiscalía de la CDMX a levantar una denuncia por probable robo de identidad”, explicó en sus redes sociales.

El comediante reconoció que todavía desconoce el origen de los registros relacionados con los automóviles.

“No sé si es un homónimo, un error o alguien anda usando mi identidad, pero esos carros no son míos”, afirmó.

Hasta el momento, su denuncia pública no permite establecer si se trata de una suplantación de identidad, una confusión de datos o alguna otra irregularidad.

“El Costeño” tendrá que viajar a Veracruz para aclarar los cobros

Ricardo Javier Carranza también manifestó su inconformidad por los trámites que, según su testimonio, deberá realizar para solucionar el problema.

Explicó que se comunicó con la Sefiplan de Veracruz para solicitar una revisión de sus datos personales, incluida su Clave Única de Registro de Población (CURP).

Sin embargo, aseguró que le indicaron que debía trasladarse a Xalapa, Veracruz, para continuar con el procedimiento.

De acuerdo con su relato, tendrá que presentar otra denuncia ante la Fiscalía de Veracruz y posteriormente acudir a las oficinas de Finanzas.

También señaló que le solicitaron una carta dirigida al titular de la dependencia.

“Para enjaretarme los carros no tuve que ir a Veracruz, pero para quitármelos tengo que ir a Veracruz”, reclamó.

El comediante cuestionó que tenga que realizar el traslado para aclarar registros de vehículos que, según sostiene, jamás estuvieron en su posesión.

Además, expresó su preocupación por el tiempo que podría tomar la resolución del caso.

“El Costeño” teme consecuencias por vehículos que asegura no son suyos

Durante su mensaje, el comediante también manifestó preocupación por las posibles implicaciones legales de que dos automóviles aparezcan relacionados con sus datos personales.

Señaló que desconoce quién tiene los vehículos y advirtió sobre las consecuencias que podría enfrentar si alguno estuviera involucrado en un delito.

“Si esos vehículos están en un delito, también van a venir de la Fiscalía de Veracruz a buscarme”, expresó.

Asimismo, cuestionó los mecanismos de identificación utilizados para relacionar los vehículos con una persona y la dificultad que, según relató, enfrenta para corregir los registros.

El comediante cerró su publicación con una advertencia a sus seguidores sobre la posibilidad de enfrentar una situación similar.

“Aguas, esto le puede pasar a cualquiera”, señaló.

Hasta ahora, la información difundida corresponde al testimonio del propio comediante. No se cuenta con una respuesta de la Sefiplan de Veracruz ni con una confirmación independiente sobre el origen de los registros o su relación con el historial crediticio.

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