Fiesta de Halloween en Ecatepec termina con menores intoxicados y varios lesionados

Jóvenes se habrían lesionado en Halloween clandestino. Foto: SSEM

Una fiesta clandestina de Halloween terminó en emergencia en el fraccionamiento Villas de Ecatepec, en el municipio de Ecatepec, Estado de México, donde menores de edad presentaron intoxicación por consumo de bebidas alcohólicas y alrededor de 20 jóvenes resultaron lesionados, de acuerdo con reportes sobre lo ocurrido.

La reunión, a la que habrían llegado aproximadamente 70 jóvenes tras una convocatoria difundida en redes sociales, fue desalojada por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), policías municipales y personal de Protección Civil. Los menores fueron entregados a sus padres y algunos asistentes requirieron traslado a hospitales.

¡HALLOWEEN CLANDESTINO TERMINA EN CAOS EN ECATEPEC!



Una estampida en la entrada dejó alrededor de 20 jóvenes lesionados; varios más presentaban intoxicación por el presunto consumo de bebidas adulteradas y otras sustancias.



Entre 10 y 15 fueron resguardados en estado… pic.twitter.com/gGFLpjAP1p — Halcon (@HalconOnce) October 31, 2026

Estampida en fiesta de Halloween en Ecatepec deja alrededor de 20 lesionados

De acuerdo con los reportes, una estampida en la entrada del salón de eventos provocó que alrededor de 20 jóvenes resultaran lesionados. Además, varios asistentes presentaban síntomas de intoxicación, presuntamente por el consumo de bebidas adulteradas y otras sustancias.

Entre 10 y 15 jóvenes habrían sido resguardados en estado semiconsciente, por lo que paramédicos acudieron al sitio para brindar atención y determinar quiénes necesitaban traslado hospitalario.

La SSEM informó que la concentración de personas fue detectada mediante el monitoreo de la infraestructura estatal. Al llegar, los policías encontraron a cerca de 70 jóvenes consumiendo bebidas alcohólicas dentro del inmueble, ubicado en la colonia Villas de Ecatepec.

Tras la intervención, los menores fueron entregados a sus familiares. El encargado del establecimiento y presuntos organizadores fueron presentados ante las autoridades, mientras que Protección Civil colocó sellos de suspensión en el inmueble.

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