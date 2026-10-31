Inés Gómez Mont y los lujos que presumía en redes sociales; ¿llevaba joyas costosas cuando fue detenida?

Inés Gómez Mont es detenida en Florida Foto: Cuartoscuro

Inés Gómez Mont fue detenida el 30 de octubre en Florida, Estados Unidos, y este hecho volvió a colocar a la exconductora en el centro de la atención mediática. Además de las implicaciones legales del caso, la imagen difundida tras su captura despertó comentarios sobre los accesorios que llevaba, un tema que remite al gusto por los artículos de lujo que durante años presumió en sus redes sociales.

Las joyas que llevaba Inés Gómez Mont al ser detenida en Miami

La fotografía difundida tras la detención de la presentadora generó comentarios sobre las pulseras que llevaba en ambas muñecas. El periodista de espectáculos Álex Kaffie señaló en Instagram que se trataba de dos piezas de reconocidas firmas francesas: Van Cleef & Arpels y Cartier.

De acuerdo con Kaffie, en la muñeca derecha Gómez Mont llevaba un brazalete Vintage Alhambra de Van Cleef & Arpels, elaborado en oro amarillo de 18 quilates y con motivos de ágata azul. Esta pieza de cinco motivos aparece en el catálogo estadounidense de la firma con un precio de referencia de 5 mil 100 dólares.

Captura: kaffievillano Instagram

En la otra muñeca, el periodista identificó una pulsera Juste un Clou de Cartier, con diseño de clavo, fabricada en oro de 18 quilates y con diamantes. Según los precios que señaló, esta joya tiene un valor de 16 mil 500 dólares.

No obstante, la identificación de los modelos y sus precios corresponde a los señalamientos difundidos por el periodista, por lo que no existe una confirmación de las marcas sobre las piezas que llevaba la exconductora en ese momento.

Bolsas Hermès de hasta nueve millones de pesos

El gusto de Inés Gómez Mont por los artículos exclusivos ya había llamado la atención antes de su detención. En sus publicaciones de redes sociales compartía parte de su guardarropa, en el que destacaban bolsos de Hermès, una de las casas de moda más exclusivas del mercado.

Entre las piezas que se le atribuyeron figuraba una Hermès Kelly, cuyo valor se estimaba en aproximadamente cuatro millones de pesos. También se encontraba una Himalaya Birkin, considerada una de las bolsas más exclusivas de la firma francesa y cuyo precio podía alcanzar los nueve millones de pesos.

A esta colección se sumaba una Hermès Maïs Crocodile, modelo que podía llegar a costar hasta cuatro millones de pesos. Algunos de estos accesorios están elaborados con pieles exóticas, como cocodrilo y avestruz, materiales que influyen en su valor.

En 2021 también trascendió el regalo que habría recibido Galilea Montijo de parte de su comadre Inés Gómez Mont: una bolsa Hermès valuada entonces en cerca de cuatro millones de pesos.

Chanel, Valentino y botas con miles de cristales

La colección de la exconductora no se limita a los bolsos, pues su guardarropa también incluye prendas de Chanel, Valentino, Dolce & Gabbana, Gucci, Louis Vuitton y Dior, firmas de moda que aparecen en distintas fotografías que ha compartido con el tiempo con sus seguidores.

Una de las piezas que más llama la atención fue una sudadera Chanel x Pharrell Williams, colaboración entre la casa francesa y el productor musical. El diseño, identificado como Small Hoodie, fue valuado en aproximadamente 250 mil pesos cuando salió al mercado en 2019. Posteriormente, distintos reportes ubicaron su precio entre cinco mil y 10 mil dólares, dependiendo de su disponibilidad y del mercado de reventa.

Gómez Mont también llegó a posar con suéteres de Chanel cuyos precios podían oscilar entre 50 mil y 200 mil pesos.

Otro accesorio que generó comentarios fueron unas botas altas con cristales brillantes, atribuidas a la firma Saint Laurent. De acuerdo con reportes de la época, el calzado tenía un valor aproximado de 234 mil pesos y estaba decorado con alrededor de tres mil cristales.

En una entrevista con medios de comunicación, la presentadora explicó que no necesariamente invertía grandes cantidades de dinero en las prendas que utilizaba, pues aseguró que algunas eran regalos de las propias marcas.

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