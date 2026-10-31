Morti, voz del rock español y compañero de Bunbury en Bushido: “La inmediatez también tiene un precio”

Morti. Foto: cortesía

La música está actualmente a un clic de distancia, gracias a las plataformas digitales, pero para Morti, artista español con más de 30 años de trayectoria, esa facilidad también ha cambiado la manera en que las personas descubren y valoran las canciones.

El cantante recuerda la emoción que anteriormente significaba esperar el lanzamiento de un disco, buscarlo en una tienda y escucharlo como parte de un ritual que, considera, se ha ido perdiendo con la inmediatez digital.

En entrevista con UnoTV, Morti —cuyo nombre es Alejandro Martínez— habla sobre la transformación de la industria musical, el avance de la inteligencia artificial y los retos de mantener una voz propia en una época marcada por la rapidez y el consumo constante.

El recorrido de Morti incluye agrupaciones y proyectos legendarios como El Fantástico Hombre Bala, Bushido (proyecto junto a Carlos Ann, Shuarma y Enrique Bunbury), Skizoo e InMune, además de su trabajo en solitario.

El precio de escuchar música en la era digital

Para Morti, el paso de los formatos físicos a las plataformas digitales modificó no solo la manera de acceder a las canciones, sino también la experiencia de descubrirlas.

El cantante recuerda que, antes de la disponibilidad inmediata de la música, escuchar un nuevo trabajo implicaba buscarlo, esperar su lanzamiento y conseguir el disco. Ese proceso, explica, generaba una emoción particular que hoy resulta menos común.

“Yo pienso que antes, cuando teníamos el formato físico, […] hacía que fuese mucho más emocionante descubrir las cosas”, afirma.

En su opinión, la facilidad para encontrar prácticamente cualquier canción en cualquier momento ha restado valor a ese proceso de búsqueda y espera.

“La inmediatez también tiene un precio”, asegura al referirse a la pérdida de ciertos hábitos relacionados con el consumo musical.

Morti sostiene que no plantea su reflexión únicamente desde la nostalgia por el cassette, el vinilo o el CD. Su preocupación está en cómo la velocidad con la que se consume la música puede afectar la manera en que el público aprecia el trabajo de quienes la crean.

La transformación tecnológica, desde su perspectiva, obliga a pensar qué se gana con el acceso inmediato y qué experiencias se dejan atrás.

Inteligencia artificial: una herramienta que necesita límites

Frente a la inteligencia artificial, que avanza a pasos agigantados y que ya tiene presencia en la creación musical, Morti considera que no se trata necesariamente de rechazarla, sino de entender para qué se utiliza y hasta dónde debe intervenir en el proceso creativo.

“Creo que hay que adoptarlo como una herramienta más para intentar potenciar tu propio discurso”, explica.

Para el cantante, el problema aparece cuando el artista deja de utilizar la tecnología como un recurso y comienza a depender de ella hasta el punto de perder aquello que lo distingue.

“En el momento en que ya estás dependiendo necesariamente de esa herramienta o desvirtúas completamente lo que tú eres, creo que ahí empiezan los problemas”, señala.

Su postura parte de una distinción: una herramienta puede ayudar a desarrollar una idea, pero no tendría que sustituir la identidad de quien crea.

Morti también advierte que la rapidez con la que evoluciona la inteligencia artificial dificulta anticipar todas sus consecuencias, no solo en la música, sino en otros ámbitos. Por ello, considera que es necesario discutir los límites de su utilización.

“Las herramientas están ahí y, dependiendo del uso o el abuso que hagamos de ellas, tendrá unas consecuencias negativas u otras”, resume.

Morti: una trayectoria que no cabe en una sola etiqueta

A lo largo de más de 30 años, Morti ha participado en distintas propuestas dentro del rock español. Fue parte de El Fantástico Hombre Bala y Bushido, proyecto en el que compartió protagonismo con Carlos Ann, Shuarma y Enrique Bunbury; también encabezó Skizoo e InMune y desarrolló su carrera en solitario.

Ese recorrido por diferentes agrupaciones y sonoridades ayuda a entender por qué el cantante no se siente cómodo con una definición cerrada de su música.

Aunque reconoce su pertenencia al ámbito del rock, también destaca el carácter ecléctico de su camino y la importancia de conservar una forma personal de expresarse.

“Yo lo que siempre intento es hacer las cosas desde un lugar emocional que de alguna forma sea el caudal o sea la conexión directamente con el oyente”, explica.

Para él, la etiqueta no necesariamente tiene que venir del músico. Es quien escucha quien termina de construir el significado de una canción a partir de su propia experiencia.

“Para mí no tiene etiquetas”, dice sobre su música, antes de señalar que corresponde al público interpretar lo que escucha y lo que esa experiencia representa para cada persona.

La movida del rock en España

Al hablar del panorama musical español, el cantante reconoce que los artistas consolidados siguen teniendo un peso importante, pero también identifica un relevo generacional que mantiene en movimiento a la escena.

Entre las propuestas que menciona está Arde Bogotá, banda que, desde su perspectiva, recoge parte del legado de agrupaciones relevantes como Héroes del Silencio y Sôber.

Morti también considera que proyectos como Skizoo han dejado una influencia en las nuevas propuestas del rock.

Sin embargo, observa que buena parte de la industria está condicionada por el mainstream y por las decisiones comerciales que determinan qué música alcanza una mayor exposición.

En ese contexto, cuestiona el peso que ha adquirido el reguetón en el panorama musical. Se trata de una valoración personal del cantante, quien describe a este género como un síntoma generacional que le resulta inquietante, más que como una aportación musical en sí misma.

México, un país que le provoca emoción

México ocupa un lugar especial en la percepción de Morti. Al preguntarle qué piensa cuando escucha el nombre del país, el cantante habla de la riqueza cultural que encuentra en él y de una forma de vivir las emociones con la que se identifica.

“Se me viene a la mente un país de una cultura que a mí me fascina y luego lo que rápidamente me invade es la emoción”, expresa.

Esa conexión también aparece en el mensaje que, en la entrevista, dedica al público mexicano, al que dijo tener muchas ganas de volver a encontrar.

“Nos vemos dentro de muy poco y con muchísimas ganas de llegar hasta todos vosotros con mi aportación, que siempre viene de lo más profundo y lo más directo del corazón”, afirma.

Finalmente, cuando se le pregunta qué viene para su carrera, Morti no plantea una ruta definida por una etiqueta o una tendencia. Su prioridad, explica, es mantenerse activo sin perder la esencia de lo que hace y de cómo entiende la música.

“Intentar en la medida de lo posible no perder tu esencia en todo lo que conlleva lo que haces y cómo sientes lo que haces y lo compartes”, responde al hablar de sus planes.

Morti, considera, a manera de reflexión, que la música también representa un refugio al que volver para encontrar sentido y continuar explorándose a sí mismo.

La reflexión del músico cobra notoriedad en un momento en el que una industria cambia de formato, acelera el consumo e incorpora nuevas herramientas tecnológicas; para Morti, conservar una identidad propia sigue siendo uno de los principales desafíos de todo aquel que crea y se dedica a la difusión del arte.

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