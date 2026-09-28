Montañas rusas y cerebro: video revela experiencia extrema de X2 de Six Flags vinculada con daños cerebrales

X2, una de las montañas rusas más extremas de Six Flags Magic Mountain, en California, está en el centro de tres demandas de pasajeros que aseguran haber sufrido “daños cerebrales catastróficos” tras subir a la atracción, informó el despacho de abogados Dordick Law, quien representa a las presuntas víctimas.

Los demandantes son Pamela Guillen, Naomi Greer-Wilkinson y Michael Wilk. Sin embargo, el despacho aseguró que tiene una lista de más de 100 clientes adicionales que alegan lesiones cerebrales de diversa gravedad derivadas de la misma montaña rusa y ​​se espera que se presenten más demandas en las próximas semanas.

“Las nuevas demandas se producen tras los informes de lesiones graves asociadas con X2, incluyendo dos usuarios que requirieron cirugía cerebral de emergencia con pocos días de diferencia en julio de 2026, así como la muerte de otra persona en 2022”, informó el bufete de abogados.

También aclaró que las demandas que alegan lesiones cerebrales graves relacionadas con X2 se remontan a años atrás y afirmó que “la atracción ha estado vinculada a más de una docena de lesiones graves y hospitalizaciones durante casi dos décadas”

¿Por qué X2 genera movimientos tan intensos?

Six Flags describe a X2 como una montaña rusa de “quinta dimensión”. Sus asientos están colocados a los costados de la vía y pueden girar 360 grados independientemente del movimiento del tren.

Esto significa que mientras la montaña rusa desciende, gira o entra en una curva, los asientos también pueden cambiar de posición.

Six Flags no ha emitido ninguna declaración sobre el tema, pero X2 permanece cerrada.

Pero ¿qué sucede en el cerebro cuando una persona se sube a la montaña rusa?

Montañas rusas y cerebro: qué efectos pueden causar sus movimientos

Un estudio publicado en 2017 en Journal of Neurotrauma, analizó los movimientos de la cabeza de dos adultos mientras recorrían tres montañas rusas.

Posteriormente, los especialistas utilizaron modelos computacionales para estimar cómo se desplazaba y deformaba el cerebro dentro del cráneo.

La investigación encontró un desplazamiento máximo de la superficie cerebral de 4 milímetros.

También registró una deformación máxima de 7.6%, similar a la observada durante cabeceos leves de un balón de futbol, aunque por debajo de los niveles promedio reportados para una conmoción cerebral.

Los investigadores explicaron que estos movimientos denominados “de rotación” suceden cuando la cabeza cambia rápidamente de dirección.

“El cráneo se mueve y el tejido cerebral puede responder de manera distinta debido a su consistencia blanda”, dice el documento.

Eso puede provocar desplazamientos y deformaciones temporales del tejido cerebral. Sin embargo, los autores aclararon que resultados no mostraban un riesgo inmediato de lesión cerebral aguda por subir a una montaña rusa, aunque consideraron necesario investigar los posibles efectos a largo plazo.

También encontraron diferencias importantes entre los dos participantes, incluso estando en la misma atracción y en posiciones similares, ambos experimentaron movimientos de cabeza y deformaciones cerebrales distintas.

La investigación no estudió la montaña rusa X2 ni está relacionada con las demandas actuales contra Six Flags. Sus resultados sirven únicamente para explicar, desde un punto de vista científico, cómo responde el cerebro ante aceleraciones, giros y cambios de dirección.

¿Qué denuncian los pasajeros que subieron a X2?

Pamela Guillen aseguró que sufrió una hemorragia cerebral después de subir a X2 en julio de 2026. De acuerdo con su demanda, necesitó una cirugía de emergencia.

Seis días después, Naomi Greer-Wilkinson también sufrió una grave hemorragia intracraneal después de utilizar la atracción.

El tercer demandante, Michael Wilk, afirmó que presentó dolor de cabeza y mareos después de subir a X2, por lo que necesitó cirugías cerebrales.

Los representantes legales de los afectados sostienen que médicos que atendieron algunos de estos casos relacionaron las lesiones con eventos de rápida aceleración y desaceleración.

Hasta ahora, ningún tribunal ha determinado que X2 haya provocado las lesiones denunciadas.