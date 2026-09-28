Clara Luz Flores será la coordinadora estatal de Morena en Nuevo León

Clara Luz Flores será la coordinadora de Morena en NL| Foto: @PartidoMorenaMx

Clara Luz Flores Carrales fue presentada como Coordinadora Estatal de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Nuevo León.

El anuncio se llevó a cabo en el World Trade Center de la Ciudad de México, donde la expriista y exfuncionaria de la Secretaría de Gobernación llamó a la unidad ante las diferencias surgidas por los resultados de la encuesta interna en la que resultó ganadora.

Es tiempo de mujeres, Nuevo León ya está listo, Nuevo León requiere un gobierno de verdad, es momento de qué Nuevo León le llegue la verdad y el movimiento de la cuarta transformación”.

Presentamos a @claraluzflores, Coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León. pic.twitter.com/BfOgA0490w — Morena (@PartidoMorenaMx) September 28, 2026

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