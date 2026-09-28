A 10 años del caso Braulio, Fiscalía capitalina e Incifo se disculpan y reconocen omisiones

A 10 años de la desaparición de Braulio Bacilio Caballero, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) y el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo) ofrecieron una disculpa pública a su familia por las omisiones documentadas durante su búsqueda.

Braulio tenía 13 años cuando fue atropellado. Su cuerpo fue registrado como el de un hombre de 20 años y enviado a una fosa común, mientras su familia continuó buscándolo.

Familia de Braulio Bacilio exige investigar y sancionar omisiones

Durante el acto, Miguel Bacilio, padre del menor, señaló que una disculpa no puede reparar el sufrimiento que ha enfrentado su familia.

“Un ‘usted disculpe’ no cura el sufrimiento que hemos vivido”, expresó. Añadió que “la vida no se repone con palabras, ni con papeles”.

Aunque aceptó la disculpa pública, Miguel Bacilio pidió que el reconocimiento tenga continuidad y no quede solamente en un acto protocolario.

“Les exijo que eso no quede en un protocolo, en un evento para la foto”, dijo. También solicitó investigar y sancionar a los servidores públicos involucrados en las negligencias.

David Peña Rodríguez, representante legal de la familia, cuestionó que los procesos comenzaron hace tres años y todavía no se haya informado sobre sanciones.

Explicó que la exigencia busca que exista una consecuencia ante las violaciones a derechos humanos cometidas por servidores públicos.

Fiscalía e Incifo reconocen deficiencias en caso Braulio Bacilio

Omar Guadalupe Gutiérrez, coordinador general Jurídico y de Derechos Humanos de la Fiscalía capitalina, ofreció una disculpa “sin reservas” por las omisiones y deficiencias que vulneraron los derechos de la familia e impidieron conocer el paradero de Braulio.

Por parte del Incifo, su director, Arturo Gerardo Cervantes, expresó pesar y ofreció una disculpa a Braulio, a su memoria y a sus familiares por las deficiencias identificadas en la recomendación 08/2025.

“Expreso públicamente nuestro pesar y ofrezco una disculpa pública a Braulio, a su memoria, a sus familiares por las afectaciones derivadas de los deficiencias identificadas y reconocidas en la recomendación 08 2025”.

CDHCM dará seguimiento a la recomendación 08/2025

Dolores González Saravia, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), informó que el organismo mantendrá el acompañamiento a la familia.

Señaló que habrá un diálogo cercano con los familiares y con las autoridades responsables para dar seguimiento al cumplimiento de la recomendación.

Entre los asuntos pendientes mencionó la investigación de posibles responsabilidades de personas servidoras públicas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.