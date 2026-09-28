Localizan a tres personas sin vida tras ser arrastradas por la crecida de un arroyo en Guanaceví

Tres personas sin vida en Guanaceví. Foto: Omar Hernández

Autoridades de Protección Civil del estado de Durango confirmaron que tres personas fueron localizadas sin vida tras ser arrastradas por las corrientes originadas por el desbordamiento de un arroyo, derivado de las fuertes tormentas en el municipio de Guanaceví.

Tres personas arrastradas por desbordamiento en Guanaceví

Pobladores reportaron que la fuerza del agua sorprendió a las víctimas mientras intentaban cruzar el cauce a bordo de una camioneta Jeep Laredo de color blanco.

Tras el reporte, las autoridades arribaron al municipio y desplegaron un operativo apoyado por los pobladores en busca de los desaparecidos.

Horas más tarde, el vehículo fue localizado vacío varios kilómetros abajo, por lo que se iniciaron las labores de rastreo en coordinación entre elementos de Protección Civil, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

Encontraron sus cuerpos sin vida

Los cuerpos de los tres ocupantes, identificados como trabajadores de la industria minera de la región, fueron encontrados río abajo, a lo largo de las márgenes del cauce, varios kilómetros después del punto donde intentaron cruzar el arroyo.

Las autoridades aseguraron el área e iniciaron con los trabajos de recuperación de los restos.

“Fueron dos vehículos los que tuvieron un arrastre, por así decirlo, más este, más fuerte. Y pues bueno, nada más que el otro vehículo era un vehículo que estaba, nos comentan, pues abandonado ahí, que no traía ningún ocupante. Lamentablemente este otro vehículo blanco sí traía tres ocupantes y los tres pierden la vida“, dijo Arturo Galindo, director de Protección Civil de Durango.

Se esperan más lluvias en Durango

Protección Civil señaló que en las próximas horas se esperan más lluvias en la región serrana de Durango, por lo que el director llamó a la ciudadanía a prevenir incidentes.

“Recordemos que la temporada de huracanes todavía abarca el mes de octubre y que todavía esperamos que se sigan generando algunos. Por ello, sí pedimos que continúe la ciudadanía atendiendo las recomendaciones“, agregó Galindo.

Cuadrillas de trabajadores locales continúan labores de limpieza e inspección en la zona afectada para mitigar los riesgos derivados del temporal.

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