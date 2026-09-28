Trump niega haber ofrecido a Xi Jinping vender armas estadounidenses a China

Trump negó haber ofrecido venta de armas a China. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó haber ofrecido al mandatario chino, Xi Jinping, la venta de armas estadounidenses, después de que el embajador de Washington en Pekín, David Perdue, afirmara que durante la reciente reunión bilateral ambos hablaron sobre la posibilidad.

Trump fue cuestionado este lunes en el Despacho Oval sobre las declaraciones de Perdue y respondió que no tenía conocimiento de que hubiera hecho esa propuesta. El Departamento de Estado también aclaró que Estados Unidos no tiene planes ni una oferta para vender armas a China.

🇺🇸🇨🇳 Trump denied ever offering Xi American weapons after his own ambassador said he did



David Perdue said it on Fox after Xi’s trip to Washington.



State Dept. says the law has banned those sales since 1989, no deal is on the table, and a $14B package for Taiwan is still… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 28, 2026

Trump niega haber hablado con Xi sobre vender armas

Al ser cuestionado por las declaraciones de David Perdue, Trump respondió que nunca había escuchado que hubiera realizado ese planteamiento. El presidente estadounidense agregó que China podría estar interesada en adquirir armamento estadounidense debido a la capacidad de la industria militar de su país, pero aclaró que el tema no fue abordado durante su encuentro con Xi.

La declaración de Trump contradice la versión expresada un día antes por Perdue, quien aseguró durante una entrevista con Fox News que el mandatario estadounidense llegó a preguntarle a Xi si quería comprar armas. El embajador no precisó cuándo habría ocurrido la conversación ni cuál fue la respuesta del presidente chino.

Embajador de EE. UU. dijo que Trump preguntó a Xi si quería comprar armas

David Perdue aseguró que Trump suele señalar que Estados Unidos vende armas a distintos países y que, durante uno de sus encuentros con Xi, incluso le preguntó si China estaría interesada en adquirir armamento estadounidense.

La declaración se produjo después de la visita de Estado de Xi a Washington, realizada la semana pasada. Perdue también sostuvo que la política estadounidense hacia Taiwán no había cambiado y mencionó las ventas de armas que Washington mantiene con la isla.

La versión del embajador generó dudas debido a que Estados Unidos mantiene restricciones legales a la venta de armamento a China. El Departamento de Estado confirmó posteriormente que no existe una oferta ni un plan para realizar una venta de armas a Pekín.

Departamento de Estado descarta venta de armas a China

Después de las declaraciones de Perdue, el Departamento de Estado buscó aclarar la posición oficial de Washington. La dependencia señaló que la legislación estadounidense prohíbe las ventas de armas a China y que actualmente no existe una oferta ni un plan para concretar una operación de ese tipo.

Con ello, la administración estadounidense descartó que las declaraciones del embajador representen el inicio de una operación de venta de armamento a Pekín.

Reporter: Ambassador Perdue said that you suggested to President Xi that the US would sell US military equipment to China. Is that accurate?



Trump: No, they probably like to buy it because we do make better equipment than them. So maybe it's a good idea. pic.twitter.com/0eIL4ljd31 — Acyn (@Acyn) September 28, 2026

China evita pronunciarse directamente sobre las declaraciones

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China fue cuestionado sobre las declaraciones de Perdue, pero evitó confirmar o negar que Trump hubiera planteado a Xi la posibilidad de comprar armas estadounidenses.

La dependencia señaló que China continuará fortaleciendo sus capacidades de defensa nacional de acuerdo con sus propias necesidades y que mantiene su compromiso con la paz y la estabilidad mundial. La declaración de Pekín se produjo después de la visita de Xi a Washington, donde el mandatario chino abordó con Trump distintos asuntos de la relación bilateral, incluido el tema de Taiwán.

¿Qué tiene que ver Taiwán con la venta de armas?

Las ventas de armas estadounidenses a Taiwán representan uno de los principales puntos de tensión entre Washington y Pekín. China considera a Taiwán parte de su territorio y se opone a que Estados Unidos suministre armamento a la isla. Washington, por su parte, mantiene relaciones no oficiales con Taipéi y, bajo su legislación, proporciona medios para que Taiwán pueda mantener capacidades de defensa.

Durante su reciente visita a Estados Unidos, Xi reiteró ante Trump la posición de Pekín respecto a Taiwán y pidió a Washington oponerse a la independencia de la isla, de acuerdo con medios estatales chinos. La Casa Blanca concluyó la visita de Estado de Xi el pasado 25 de septiembre. El gobierno estadounidense calificó el encuentro como una reunión destinada a fortalecer la relación entre ambos países.

EE. UU. mantiene pendiente la venta de armas a Taiwán

El debate sobre una eventual venta de armas a China ocurre mientras Washington mantiene conversaciones y decisiones pendientes sobre el suministro de armamento a Taiwán. De acuerdo con reportes recientes, una venta de armas a Taiwán por aproximadamente 14 mil millones de dólares permanece en espera después de que Trump la describiera previamente como una herramienta de negociación con Pekín.

Así, mientras Perdue afirmó que Trump llegó a preguntar a Xi si China quería comprar armas estadounidenses, el presidente negó haber realizado esa propuesta y el Departamento de Estado sostuvo que no existe una oferta ni un plan para vender armamento a China. Trump negó haber ofrecido armas a Xi Jinping, luego de que el embajador de EE. UU. en China afirmara que el presidente hizo esa propuesta durante su reunión.

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