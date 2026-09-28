Entre indicios de fractura, nombran a Ana Lilia Rivera coordinadora de Morena en Tlaxcala

Nombran Ana Lilia Rivera Rivera coordinadora de Morena en Tlaxcala. Foto: Morena

Ana Lilia Rivera Rivera fue nombrada Coordinadora Estatal de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Tlaxcala, durante un encuentro realizado en el World Trade Center de la Ciudad de México.

La designación ocurrió entre indicios de fractura en Morena, luego de que Alfonso Sánchez García, presidente municipal de la capital de Tlaxcala y quien figuraba como puntero en encuestas internas, abandonó el recinto antes del anuncio.

Ana Lilia Rivera llama a la unidad de Morena en Tlaxcala

Tras su nombramiento, la senadora con licencia señaló que los intereses colectivos deben colocarse por encima de los individuales.

“La unidad se consolida en razón de los intereses que deben estar por encima de los individuos”.

Ana Lilia Rivera también se refirió al proceso que llevó a su designación y aseguró que en Tlaxcala existió una persona puntera desde tiempo atrás.

“En Tlaxcala siempre hubo un puntero, una puntera, siempre la hubo, no fue desde ahora fue por lo menos un año, un año, esa es la feria, voluntad del pueblo de Tlaxcala”.

Durante el anuncio, Rivera Rivera estuvo acompañada por las dirigencias de Morena y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Alfonso Sánchez García abandona encuentro antes del anuncio

El nombramiento se dio en un escenario con indicios de división interna. Alfonso Sánchez García había estado presente durante el encuentro previo con las dirigencias partidistas.

Sin embargo, el presidente municipal de la capital del estado abandonó el recinto y no estuvo presente cuando se dio a conocer la designación de Ana Lilia Rivera Rivera.

Sánchez García figuraba como puntero en encuestas internas, de acuerdo con la información proporcionada.

PVEM destaca proceso de encuestas en Tlaxcala

Durante el encuentro, Arturo Escobar, coordinador nacional electoral del PVEM, destacó el proceso de encuestas y aseguró que este tipo de ejercicios contribuye a la unidad de quienes participan.

“Otro ejemplo más de transparencia, de rendición de cuentas, y que cuando haces encuestas que son verificables, únicamente lo que generan es la unificación de aquellos que participaron”.

La designación de Ana Lilia Rivera se realizó en el marco del proceso de coordinadores estatales de cara a la elección de 2027.