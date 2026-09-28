Así persiguieron y asesinaron a Óscar López en Paseo de la Reforma; ataque habría sido ordenado desde prisión

En Paseo de la Reforma ejecutaron a un sujeto. Foto: Cuartoscuro / Archivo

La violencia en la Ciudad de México (CDMX) volvió a quedar registrada en uno de los puntos más transitados de la capital, luego de que un hombre fuera asesinado a balazos sobre Paseo de la Reforma.

Fuerte video del ataque en Paseo de la Reforma

El video fue compartido por el periodista Carlos Jiménez (C4) en su cuenta de X, antes Twitter. En las imágenes, de aproximadamente 45 segundos, se observan y escuchan varias detonaciones de arma de fuego mientras personas que se encontraban en la zona corren para ponerse a salvo.

EL ASESINATO en REFORMA

El hombre q corre es Oscar López.

Intentaba escapar de un tipo con el q discutía, pero q acabó atacándolo a balazos, y rematándolo en el piso.

Agentes de @SSC_CDMX detuvieron a 2 por este crimen.

Confesaron q un reo les ordenó matar a Óscar pues lo… pic.twitter.com/87h1QCFcW0 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 28, 2026

En la parte inferior izquierda del video se observa a un hombre correr hasta caer sobre la banqueta, junto a un paso peatonal. Detrás de él aparece un sujeto vestido de blanco, quien, de acuerdo con las imágenes difundidas por el periodista, se acerca a la víctima y le dispara en varias ocasiones cuando ya se encontraba en el suelo.

El agresor continúa su recorrido entre los puestos ambulantes y posteriormente aborda una motocicleta en la que, según el video, lo esperaba un cómplice.

¿Qué se sabe del ataque en Reforma?

El hombre fue identificado como Óscar López y fue asesinado a balazos en la zona de Paseo de la Reforma, luego de sostener una discusión con otro sujeto que presuntamente lo atacó cuando intentaba escapar.

De acuerdo con la información difundida por C4 Jiménez, Óscar fue perseguido por un hombre con quien previamente había discutido.

Tras el asesinato, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a dos personas que estarían relacionadas con el crimen. Según la información proporcionada, durante sus declaraciones los detenidos señalaron que habrían recibido la orden de un reo para asesinar a Óscar.

La versión apunta a que el interno habría ordenado el homicidio debido a que responsabilizaba a Óscar de su caída en prisión. Este señalamiento forma parte de lo declarado por los detenidos y deberá ser investigado por las autoridades para establecer qué ocurrió y cuál habría sido el móvil del crimen, añadió el periodista.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) quedó a cargo de las investigaciones para esclarecer el asesinato, determinar la participación de los detenidos y establecer si existe algún vínculo con la persona que presuntamente habría ordenado el ataque.

Hasta el momento, la investigación continúa y serán las autoridades ministeriales las que determinen las responsabilidades correspondientes.

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