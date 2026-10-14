Megamarcha del IMSS hoy: calles cerradas y rutas afectadas en CDMX

Trabajadores de IMSS-Bienestar marchan sobre Insurgentes. Foto: OVIAL CDMX

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar) convocaron a una megamarcha para este miércoles 14 de octubre en la Ciudad de México (CDMX), movilización que podría generar afectaciones viales en la alcaldía Álvaro Obregón debido al recorrido entre dos instalaciones del organismo.

La concentración está prevista para las 8:00 horas, con salida de la Unidad de Atención a la Salud del IMSS-Bienestar, ubicada en avenida Insurgentes Sur número 1940, colonia Florida, y destino en las oficinas centrales y de coordinación del organismo, en Gustavo E. Campa número 54, colonia Guadalupe Inn.

Además de esta movilización, se convocó al cierre de las 23 coordinaciones estatales del IMSS-Bienestar, como parte de las acciones para visibilizar las inconformidades del personal.

Entre las principales exigencias de los trabajadores se encuentran un aumento salarial, el suministro de insumos para realizar sus actividades y la contratación de más personal para atender la demanda de los servicios médicos y cubrir las extensas jornadas laborales.

¿Cuál es la ruta de la megamarcha del IMSS hoy?

La movilización está programada para iniciar a las 8:00 horas en la Unidad de Atención a la Salud del IMSS-Bienestar, localizada en:

Punto de partida: avenida Insurgentes Sur 1940, colonia Florida, alcaldía Álvaro Obregón

avenida Insurgentes Sur 1940, colonia Florida, alcaldía Álvaro Obregón Destino: oficinas centrales y de coordinación del IMSS-Bienestar, en Gustavo E. Campa 54, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón

Debido a la cercanía entre ambos puntos y a que la movilización contempla avanzar por vialidades de la zona, podrían presentarse complicaciones para automovilistas, transporte público y personas que se dirijan a realizar sus actividades.

La afectación dependerá del recorrido que siga el contingente y de las medidas de tránsito que implementen las autoridades capitalinas, se recomienda considerar posibles demoras en los alrededores de ambos inmuebles.

¿Qué calles podrían verse afectadas por la movilización?

Por la ubicación de los puntos de concentración y destino, las vialidades que conviene vigilar son avenida Insurgentes Sur y las calles cercanas a las colonias Florida y Guadalupe Inn, en Álvaro Obregón.

La circulación podría complicarse durante el desplazamiento de los manifestantes, especialmente en los cruces y accesos próximos a las instalaciones del IMSS-Bienestar.

Es importante distinguir entre las calles cercanas al recorrido y los cierres confirmados: la convocatoria proporciona los puntos de salida y llegada, pero no detalla una ruta completa calle por calle ni confirma que todas las vialidades de la zona permanezcan cerradas.

Por ello, antes de salir, los conductores pueden consultar los reportes de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y las actualizaciones de movilidad de la Ciudad de México.

Alternativas viales por megamarcha del IMSS en CDMX

Si necesitas circular por la zona de Álvaro Obregón durante la movilización, considera estas opciones de acuerdo con tu destino y las condiciones del tránsito:

Avenida Revolución: puede servir como opción para algunos recorridos paralelos a Insurgentes Sur, dependiendo del punto de origen y destino

puede servir como opción para algunos recorridos paralelos a Insurgentes Sur, dependiendo del punto de origen y destino Eje 10 Sur: considera los tramos que permitan rodear la zona de la colonia Florida, siempre que no presenten afectaciones

considera los tramos que permitan rodear la zona de la colonia Florida, siempre que no presenten afectaciones Avenida Universidad: puede ser una alternativa para ciertos desplazamientos hacia el sur o el centro-sur de la capital

puede ser una alternativa para ciertos desplazamientos hacia el sur o el centro-sur de la capital Vialidades interiores de las colonias Florida y Guadalupe Inn: utilízalas sólo si el tránsito local lo permite y sin bloquear accesos residenciales o peatonales

Estas opciones son orientativas, no rutas garantizadas como libres de tráfico. La mejor alternativa dependerá de la ubicación del contingente y de los cierres que se apliquen durante la marcha. Se recomienda revisar aplicaciones de navegación y los avisos de tránsito oficiales antes de desviarse.

¿Por qué marchan los trabajadores del IMSS-Bienestar?

La movilización busca que las autoridades atiendan diversas demandas laborales relacionadas con las condiciones en las que el personal desempeña sus funciones.

Entre las principales peticiones están:

Exigen el reconocimiento de los derechos laborales y sindicales

El otorgamiento de licencias sindicales a las estructuras reconocidas por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, sin restricción alguna; y un alto a la injerencia, discriminación y atentados contra la libertad sindical.

Solicitan la liberación del dígito sindical en los talones de pago de los afiliados

La participación de todas las estructuras en la integración de las comisiones mixtas y de escalafón

El pago de prestaciones pendientes

La homologación de beneficios laborales para el personal del organismo

Los inconformes buscan visibilizar sus solicitudes mediante la marcha hacia las oficinas centrales y de coordinación del organismo. También se convocó al cierre de las 23 coordinaciones estatales, aunque el alcance de esa acción dependerá de su realización en cada entidad.

La movilización podría afectar temporalmente la circulación en las inmediaciones de los puntos señalados, por lo que se recomienda a quienes transiten por Álvaro Obregón prever más tiempo para sus traslados y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

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