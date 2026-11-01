Protestas juveniles por el costo de vida sacuden a países de Europa

Manifestación en Alemania. Foto: AFP.

Las protestas por el encarecimiento de la vida, los salarios, la educación y el acceso a la vivienda movilizaron a miles de personas, principalmente jóvenes, en al menos cinco países de Europa.

Entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre de 2026, las manifestaciones reunieron a estudiantes, trabajadores, sindicatos y organizaciones sociales. En algunas ciudades hubo enfrentamientos con la policía, detenciones, incendios y daños a comercios y espacios públicos.

Las protestas en Europa compartieron el encarecimiento de la vida como demanda común, aunque hubo exigencias particulares. En Francia y Alemania, existieron reclamos por la calidad de la educación y la incertidumbre laboral; en Italia, por los salarios y precios del transporte público, mientras que en Portugal se concentró en la crisis de vivienda y costos de alquileres.

Protestas por el encarecimiento de la vida en Europa

Alemania: jóvenes protestan en 34 ciudades

El sábado 31 de octubre, miles de jóvenes participaron en manifestaciones convocadas por el movimiento Gen Z regelt en 34 ciudades alemanas, entre ellas Berlín, Fráncfort y Múnich.

Según Reuters, la policía reportó hasta 18 mil manifestantes en Fráncfort, Múnich y Berlín. En cambio, los organizadores estimaron cerca de 36 mil personas en las tres ciudades.

Los participantes exigieron:

Mejores condiciones en el costo de vida

Mejores condiciones educativas

Mayor inversión en servicios públicos

Distribución más justa de las cargas sociales

La policía de Fráncfort confirmó que, después de la concentración, se registraron daños a la propiedad, delitos contra el patrimonio y agresiones físicas graves contra agentes.

🇩🇪 ALEMANIA: MILES DE PERSONAS SE MOVILIZARON EN 34 CIUDADES Y HUBO DISTURBIOS



Miles de personas salieron a las calles el sábado 31 de octubre en distintas ciudades de Alemania para protestar contra los recortes sociales, el aumento del costo de vida y los planes de… pic.twitter.com/nNZHlh32jr — Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) November 1, 2026

Italia: huelga general por salarios, precios y servicios públicos

El viernes 30 de octubre, miles de trabajadores y estudiantes participaron en una huelga general de 24 horas convocada por la Unión Sindical de Base (USB) en decenas de ciudades por aumento de los precios de bienes esenciales y las tarifas energéticas.

Con ello, exigieron:

Mejores condiciones laborales

Más inversión en servicios públicos

Disminución en precios, tarifas energéticas, alquileres e hipotecas

Disminución en gasto militar

Incidentes reportados:

Roma: ocho personas detenidas, según reportes de prensa.

ocho personas detenidas, según reportes de prensa. Turín: agentes utilizaron cañones de agua para dispersar a estudiantes

agentes utilizaron cañones de agua para dispersar a estudiantes Milán: manifestantes ocuparon parte de la carretera de circunvalación.

manifestantes ocuparon parte de la carretera de circunvalación. Génova: alrededor de 15 mil trabajadores portuarios, estudiantes y otros participantes ingresaron al puerto.

🇮🇹 | Miles de personas han protestado en toda Italia contra el aumento del costo de vida y el incremento del gasto militar, exigiendo mayores inversiones en salud y educación. Las manifestaciones se extendieron a 50 ciudades, con enfrentamientos reportados entre manifestantes y… — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 31, 2026

Portugal: protestas por vivienda y alquileres

En Portugal, suman cinco días de manifestaciones en Lisboa y Oporto. Desde el 25 de octubre, organizaciones sociales y habitantes se oponen al encarecimiento de la vivienda.

También se opusieron a una iniciativa legislativa que facilitaría los desalojos y eliminaría límites a los alquileres de nuevos contratos.

Las autoridades reportaron 31 personas detenidas en ambas ciudades únicamente el 25 de octubre. Por su parte, la organización Casa para Viver afirmó que 60 personas resultaron heridas.

La Policía de Seguridad Pública (PSP) retiró tiendas de campaña en Lisboa y Oporto. Justificó el operativo por la ocupación de espacios públicos y los daños registrados.

#IGR: Police used shields and baton charges to dismantle protest camps in Lisbon and Porto after thousands took to the streets against a proposed rental bill. pic.twitter.com/WbgXD0sDW0 — India Global Review (@IGR_Media) November 1, 2026

Suiza: disturbios en Zúrich y Basilea

El sábado 31 de octubre también se registraron protestas en Zúrich y Basilea, Suiza, donde se tomaron las mismas consignas por el encarecimiento de la vida que el resto de los países de Europa. Durante los disturbios nocturnos se encendieron barricadas construidas con contenedores, bicicletas y otros objetos.

En Zúrich, se prendió fuego a un automóvil y se reportaron daños en ventanas de comercios y en una parada del transporte público. La policía utilizó cañones de agua, gases irritantes y balas de goma para dispersar a los participantes.

🇨🇭| ÚLTIMA HORA — Se registran fuertes enfrentamientos entre manifestantes y la policía en Zúrich, Suiza.



Las autoridades desplegaron camiones hidrantes para dispersar a cientos de manifestantes en el Distrito 4, donde se reportaron barricadas incendiadas y lanzamiento de… — Polymarket Español (@polymarketenesp) November 1, 2026

Francia: el antecedente de las protestas europeas

Estas protestas en Europa tienen como antecedente las movilizaciones de Francia que comenzaron en septiembre. Iniciaron con manifestaciones estudiantiles contra el sistema educativo, a lo que se sumaron padres.

El Consejo de Relaciones Exteriores (CFR) indicó que las manifestaciones se extendieron a otros centros educativos, involucrando a mil de los 3 mil 700 espacios de educación media superior.

A esto se sumaron manifestaciones en contra del encarecimiento de la vida que dejaron una estela de incendios, saqueos y ataques el 17 de octubre.

Para el 31 de octubre, el Ministerio del Interior informó sobre 565 detenciones por las movilizaciones, así como 116 policías heridos. También hubo 515 incendios, 36 comercios dañados y tres saqueados.

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