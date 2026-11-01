Protestas juveniles por el costo de vida sacuden a países de Europa
Hubo saqueos, quema de barricadas y enfrentamiento con las autoridades.
Las protestas por el encarecimiento de la vida, los salarios, la educación y el acceso a la vivienda movilizaron a miles de personas, principalmente jóvenes, en al menos cinco países de Europa.
Entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre de 2026, las manifestaciones reunieron a estudiantes, trabajadores, sindicatos y organizaciones sociales. En algunas ciudades hubo enfrentamientos con la policía, detenciones, incendios y daños a comercios y espacios públicos.
Las protestas en Europa compartieron el encarecimiento de la vida como demanda común, aunque hubo exigencias particulares. En Francia y Alemania, existieron reclamos por la calidad de la educación y la incertidumbre laboral; en Italia, por los salarios y precios del transporte público, mientras que en Portugal se concentró en la crisis de vivienda y costos de alquileres.
Protestas por el encarecimiento de la vida en Europa
Alemania: jóvenes protestan en 34 ciudades
El sábado 31 de octubre, miles de jóvenes participaron en manifestaciones convocadas por el movimiento Gen Z regelt en 34 ciudades alemanas, entre ellas Berlín, Fráncfort y Múnich.
Según Reuters, la policía reportó hasta 18 mil manifestantes en Fráncfort, Múnich y Berlín. En cambio, los organizadores estimaron cerca de 36 mil personas en las tres ciudades.
Los participantes exigieron:
- Mejores condiciones en el costo de vida
- Mejores condiciones educativas
- Mayor inversión en servicios públicos
- Distribución más justa de las cargas sociales
La policía de Fráncfort confirmó que, después de la concentración, se registraron daños a la propiedad, delitos contra el patrimonio y agresiones físicas graves contra agentes.
Italia: huelga general por salarios, precios y servicios públicos
El viernes 30 de octubre, miles de trabajadores y estudiantes participaron en una huelga general de 24 horas convocada por la Unión Sindical de Base (USB) en decenas de ciudades por aumento de los precios de bienes esenciales y las tarifas energéticas.
Con ello, exigieron:
- Mejores condiciones laborales
- Más inversión en servicios públicos
- Disminución en precios, tarifas energéticas, alquileres e hipotecas
- Disminución en gasto militar
Incidentes reportados:
- Roma: ocho personas detenidas, según reportes de prensa.
- Turín: agentes utilizaron cañones de agua para dispersar a estudiantes
- Milán: manifestantes ocuparon parte de la carretera de circunvalación.
- Génova: alrededor de 15 mil trabajadores portuarios, estudiantes y otros participantes ingresaron al puerto.
Portugal: protestas por vivienda y alquileres
En Portugal, suman cinco días de manifestaciones en Lisboa y Oporto. Desde el 25 de octubre, organizaciones sociales y habitantes se oponen al encarecimiento de la vivienda.
También se opusieron a una iniciativa legislativa que facilitaría los desalojos y eliminaría límites a los alquileres de nuevos contratos.
Las autoridades reportaron 31 personas detenidas en ambas ciudades únicamente el 25 de octubre. Por su parte, la organización Casa para Viver afirmó que 60 personas resultaron heridas.
La Policía de Seguridad Pública (PSP) retiró tiendas de campaña en Lisboa y Oporto. Justificó el operativo por la ocupación de espacios públicos y los daños registrados.
Suiza: disturbios en Zúrich y Basilea
El sábado 31 de octubre también se registraron protestas en Zúrich y Basilea, Suiza, donde se tomaron las mismas consignas por el encarecimiento de la vida que el resto de los países de Europa. Durante los disturbios nocturnos se encendieron barricadas construidas con contenedores, bicicletas y otros objetos.
En Zúrich, se prendió fuego a un automóvil y se reportaron daños en ventanas de comercios y en una parada del transporte público. La policía utilizó cañones de agua, gases irritantes y balas de goma para dispersar a los participantes.
Francia: el antecedente de las protestas europeas
Estas protestas en Europa tienen como antecedente las movilizaciones de Francia que comenzaron en septiembre. Iniciaron con manifestaciones estudiantiles contra el sistema educativo, a lo que se sumaron padres.
El Consejo de Relaciones Exteriores (CFR) indicó que las manifestaciones se extendieron a otros centros educativos, involucrando a mil de los 3 mil 700 espacios de educación media superior.
A esto se sumaron manifestaciones en contra del encarecimiento de la vida que dejaron una estela de incendios, saqueos y ataques el 17 de octubre.
Para el 31 de octubre, el Ministerio del Interior informó sobre 565 detenciones por las movilizaciones, así como 116 policías heridos. También hubo 515 incendios, 36 comercios dañados y tres saqueados.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.