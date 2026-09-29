EE.UU. analiza acusaciones contra “Andy” López Beltrán por presuntos vínculos con crimen organizado y contrabando, según NYT

Andy López Beltrán. Foto: Cuartoscuro

Dos agencias de seguridad de Estados Unidos analizan acusaciones sobre los supuestos vínculos de Andrés Manuel “Andy” López Beltrán con el crimen organizado y el contrabando de combustible, de acuerdo con información publicada por The New York Times.

El diario estadounidense señala que las agencias no han iniciado investigaciones formales contra López Beltrán. La información se basa en cinco personas con conocimiento directo del asunto, quienes hablaron con el medio bajo condición de anonimato.

López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y figura de Morena, no ha sido acusado formalmente de ningún delito, aunque ha enfrentado señalamientos recurrentes de corrupción.

¿Qué señalamientos menciona el New York Times?

Según el reporte, distintas investigaciones periodísticas y archivos filtrados han relacionado a personas cercanas a López Beltrán con contratos gubernamentales.

Entre los nombres mencionados aparece Jorge Amílcar Olán, amigo de López Beltrán, cuyos vínculos con negocios y contratos gubernamentales han sido señalados en investigaciones periodísticas. El NYT también refiere que documentos de la Fiscalía General de la República (FGR) contienen menciones a López Beltrán dentro de un expediente relacionado con un esquema de contrabando de combustible.

El diario señala que fiscales mexicanos sostienen que funcionarios de aduanas y de la Marina habrían permitido la importación de diésel desde Estados Unidos bajo una clasificación distinta, con lo que se habrían evadido miles de millones de pesos en impuestos.

En uno de los testimonios incluidos en el expediente, un testigo colaborador hizo referencia al “hijo del presidente”. Los abogados defensores identificaron esa referencia como López Beltrán, según el NYT.

“Andy” López Beltrán niega acusaciones

El reporte señala que López Beltrán ha negado las acusaciones de corrupción.

Además, afirmó que Estados Unidos revocó su visa y calificó la decisión como una acción injusta. Funcionarios estadounidenses consultados por el NYT no hicieron comentarios sobre la revocación.

El diario también reportó que López Beltrán buscó contactar, mediante intermediarios, a funcionarios de agencias estadounidenses de seguridad en varias ocasiones durante este año.

Sin embargo, tres personas familiarizadas con esos acercamientos señalaron que no hubo conversaciones formales.

Fiscalía de México no abrió investigación contra “Andy”

El NYT recordó que en agosto autoridades mexicanas señalaron que las menciones de López Beltrán en los expedientes no constituían evidencia suficiente para abrir una investigación en su contra.

La presidenta Claudia Sheinbaum también afirmó que no existían pruebas que vincularan a López Beltrán con algún delito.

Por ello, el reporte estadounidense distingue entre los señalamientos y las referencias contenidas en expedientes y la existencia de una investigación formal contra López Beltrán.

El papel de López Beltrán dentro de Morena

López Beltrán se incorporó a la dirigencia de Morena en 2024 como secretario de Organización.

Durante su gestión, el partido reportó un crecimiento de su padrón oficial a más de 11 millones de afiliados; sin embargo, las autoridades electorales posteriormente invalidaron más de 2 millones de registros por distintas anomalías, entre ellas duplicidades y registros correspondientes a personas fallecidas.

En mayo de este año dejó ese cargo y anunció su intención de buscar una candidatura para llegar al Congreso representando a Tabasco, de cara a las elecciones de 2027.

El NYT plantea que los señalamientos representan también un problema político para Morena y para la presidenta Sheinbaum, debido al peso de López Beltrán dentro del movimiento y a su vínculo familiar con el expresidente López Obrador.

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