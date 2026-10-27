Cecilia Soto explica la polémica por las dos horas de votación en Brasil

La exembajadora de México en Brasil, Cecilia Soto, explicó que la ampliación de dos horas en la jornada electoral brasileña no cambió el resultado de la elección presidencial, en la que Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo la victoria frente a Bolsonaro.

En entrevista para Unotv.com, señaló que durante ese periodo se emitieron alrededor de34 mil votos.

“¿Cuántos votos se dieron durante estas dos horas? 34 mil. Y Lula ganó con cuatro millones de votos. Fueron los dos partidos los que pidieron la ampliación del horario. El Partido Liberal, el partido de Bolsonaro, porque había lluvias torrenciales en el sur, y el partido de Lula, el PT. Detectaron que en varios estados había cientos de camiones urbanos retenidos y eso dificultaba que la gente llegara”. afirmó la exembajadora.

Soto consideró que Lula deberá atender a los sectores que no votaron por él.

¿Qué significa el triunfo de Lula para México?

La exembajadora sostuvo que el regreso de Lula podría favorecer la relación entre México y Brasil, debido a los vínculos económicos y las inversiones entre ambos países.

“Yo creo que es muy bueno para México y yo creo que es bueno para Brasil también”, declaró.

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