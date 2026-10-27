Noticias de hoy 26 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 26 de octubre de 2026, hasta las 19:00 horas:

Paro de transportistas

Transportistas iniciaron su paro nacional en 18 estados para exigir, entre otras cosas, más seguridad. Veracruz concentró el mayor número de bloqueos.

Presidencia provisional en INE

Tras la renuncia de Guadalupe Taddei al INE, se nombrará una presidencia provisional mientras la Cámara de Diputados elige a su relevo.

Homicidios en México

Durante la cuarta semana de octubre, México registró 266 homicidios. El Estado de México encabezó la lista nacional con 40 casos.

Megapuente escolar

Alumnos de educación básica no tendrán clases del 30 de octubre al 2 de noviembre. El megapuente se forma por consejo técnico, fin de semana y Día de Muertos.

Cae la bolsa de Brasil

La Bolsa de Sao Paulo, la principal de América Latina, se desplomó casi 17% en su apertura este lunes tras la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva.

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