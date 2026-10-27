Policía Federal prohíbe a Flávio Bolsonaro salir del país; le ordenaron entregar su pasaporte

Brasil prohíbe a Flávio Bolsonaro salir del país tras derrota electoral. Foto: AFP

La Justicia de Brasil prohibió al senador Flávio Bolsonaro salir del país y ordenó la entrega de sus pasaportes, por disposición del juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF). La medida fue notificada por agentes de la Policía Federal (PF) el lunes 26 de octubre, un día después de que el legislador perdiera la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

La resolución judicial también establece restricciones de comunicación entre Flávio Bolsonaro y el abogado Willer Tomaz. Ambos son investigados en un caso relacionado con presuntas operaciones de lavado de dinero y movimientos financieros vinculados con empresas de apuestas, de acuerdo con medios brasileños.

Flávio Bolsonaro says he was ordered to hand over his passports after 'losing' the runoff election in Brazil.



Bolsonaro says he went to visit his imprisoned father, who is the former president of Brazil, and was confronted by "Lula's Federal Police."



"I went to visit my… pic.twitter.com/zejNcofM7S — Collin Rugg (@CollinRugg) October 26, 2026

Policía Federal notificó la orden a Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro relató en un video difundido en sus redes sociales que recibió la notificación cuando salía de visitar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria tras ser condenado por su participación en una trama golpista.

“Cuando me iba, la Policía Federal estaba en la puerta de su casa y, en medio de la calle, me notificaron para entregar mis pasaportes, y me prohibieron salir del país”, declaró el senador.

La orden fue emitida por Alexandre de Moraes y contempla la entrega de los documentos de viaje en un plazo de 24 horas, según reportes de la prensa brasileña. La decisión también incluye la cancelación de sus pasaportes brasileños.

El legislador afirmó que acatará la disposición, aunque anunció que se defenderá legalmente. También rechazó que tuviera intención de abandonar Brasil y cuestionó que la medida se haya tomado después de conocerse el resultado electoral.

¿Por qué la Justicia de Brasil investiga a Flávio Bolsonaro?

La restricción de viaje está relacionada con una investigación que involucra al senador y al abogado Willer Tomaz por presuntas irregularidades financieras y sospechas de lavado de dinero vinculadas con plataformas de apuestas.

De acuerdo con la información publicada por medios brasileños, la decisión judicial también prohíbe que Flávio Bolsonaro mantenga contacto con Tomaz. El contenido de la resolución se encuentra bajo secreto de justicia, por lo que algunos detalles del expediente no son públicos.

En su video, el senador sostuvo que la decisión se basó en declaraciones de su hermano, Eduardo Bolsonaro, quien habría sugerido que abandonara Brasil en caso de perder las elecciones. Flávio negó haber expresado esa intención y calificó la medida como un intento de intimidación.

Las investigaciones continúan y las sospechas señaladas no constituyen, por sí mismas, una declaración de culpabilidad.

Flávio Bolsonaro perdió las elecciones presidenciales ante Lula

La orden judicial se conoció un día después de la segunda vuelta presidencial, en la que Flávio Bolsonaro compitió contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Tras la derrota, el senador cuestionó el desarrollo de la jornada electoral y anunció que buscaría acciones legales contra la candidatura ganadora. También afirmó que organizará a los legisladores de oposición en el Congreso brasileño.

Por su parte, su padre, Jair Bolsonaro, permanece bajo arresto domiciliario tras recibir una condena de más de 27 años de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado relacionado con los acontecimientos posteriores a las elecciones de 2022.

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