Del IFE al INE: las polémicas que han enfrentado sus presidentes

Las polémicas de Ugalde, Valdés, Córdova y Taddei. Foto: Cuartoscuro.

Las presidencias del Instituto Federal Electoral (IFE) y del Instituto Nacional Electoral (INE) han enfrentado distintas controversias por decisiones, declaraciones y actuaciones de sus titulares. Entre los casos más conocidos están la elección presidencial de 2006 y la filtración de un audio de Lorenzo Córdova en 2015.

Presidentes del IFE y del INE: las controversias de sus gestiones

Durante las gestiones de Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés, Lorenzo Córdova y Guadalupe Taddei surgieron controversias que colocaron a los presidentes del órgano electoral bajo el escrutinio público. Los señalamientos van desde cuestionamientos a procesos electorales hasta asuntos administrativos y declaraciones públicas que generaron críticas.

Luis Carlos Ugalde y la elección presidencial de 2006

Luis Carlos Ugalde presidió el IFE entre 2003 y 2007. Su gestión estuvo marcada por la controversia tras la elección presidencial de 2006, disputada entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador.

El resultado provocó protestas y exigencias de un recuento total de votos. La elección fue revisada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que finalmente declaró válida la elección y a Calderón como presidente electo.

Luis Carlos Ugalde, expresidente del IFE. Foto: Cuartoscuro

Leonardo Valdés y los cuestionamientos administrativos

Leonardo Valdés Zurita encabezó el IFE entre 2008 y 2013, periodo en el que el organismo organizó las elecciones federales de 2009 y 2012.

Durante su presidencia surgieron cuestionamientos relacionados con la administración interna del instituto. En 2013, un estudio elaborado por Deloitte sobre la estructura y operación administrativa del IFE generó debate sobre el uso de recursos y la organización del organismo.

Foto: Cuartoscuro.

Lorenzo Córdova y el audio filtrado en 2015

Lorenzo Córdova Vianello presidió el INE de 2014 a 2023. Una de las controversias más conocidas de su gestión ocurrió en mayo de 2015, cuando se difundió una grabación de una conversación telefónica privada.

En el audio, Córdova hizo comentarios sobre representantes de pueblos indígenas, lo que generó críticas públicas.

El entonces presidente del INE ofreció disculpas por sus expresiones y denunció que la conversación había sido obtenida y difundida ilegalmente.

Foto: Cuartoscuro.

Guadalupe Taddei y los señalamientos por contratos del INE

Guadalupe Taddei Zavala, quien asumió la presidencia del INE en abril de 2023, anunció el 25 de octubre de 2026 que presentaría su renuncia ante la Cámara de Diputados al día siguiente.

La decisión ocurrió después de publicaciones periodísticas sobre presuntos conflictos de interés y vínculos con proveedores del INE, entre ellos el empresario José Alfredo Hernández Casillas. La Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación de oficio sobre posibles irregularidades en contrataciones.

Taddei cuestionó la autenticidad y el contexto de algunas versiones difundidas. En su mensaje oficial, explicó que decidió separarse del cargo para proteger a la institución y señaló que su salida no elimina la obligación de esclarecer los hechos.

Foto: Cuartoscuro.

Del IFE al INE: el cambio del órgano electoral

El IFE fue sustituido por el INE mediante la reforma político-electoral de 2014, que amplió sus atribuciones en la organización y supervisión de elecciones.

Las controversias de sus presidentes han tenido distintos orígenes y consecuencias. Algunas estuvieron relacionadas con decisiones electorales o declaraciones públicas; otras dieron lugar a investigaciones administrativas.

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