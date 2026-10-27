Santo Chopeo 2026: conoce los mejores panes de muerto

Paneada de Santa Clara 2026. Foto: Cortesía

El pan de muerto sabe distinto para cada persona, hay quienes prefieren la receta tradicional, quienes buscan uno relleno y quienes no pueden resistirse a probar nuevas combinaciones, esa diversidad fue parte de La Paneada Santa Clara 2026, encuentro gastronómico que reunió a 17 panaderías para reconocer las mejores propuestas de esta temporada.

La edición de este año tuvo como protagonista al Santo Chopeo, una de las formas más populares de disfrutar el pan de muerto acompañado de leche o chocolate.

Entre las preparaciones participantes hubo recetas clásicas, rellenos cremosos y opciones que apostaron por ingredientes poco convencionales.

La competencia reconoció cuatro categorías:

Pan de Muerto Tradicional

Pan de Muerto Relleno

Pan de Muerto Más Original

People’s Choice, esta última definida por los votos del público.

¿Quiénes ganaron La Paneada Santa Clara 2026?

Consuelo fue uno de los nombres destacados de la competencia al obtener el primer lugar en dos categorías: Pan de Muerto Tradicional y Pan de Muerto Más Original.

Estos fueron los resultados:

Pan de Muerto Tradicional

Foto: Cortesía

Primer lugar: Consuelo , su propuesta incorporó totomoxtle, material que aportó un tono distintivo al pan.

, su propuesta incorporó totomoxtle, material que aportó un tono distintivo al pan. Segundo lugar: Panadería Rosetta , presentó una preparación de masa madre y fermentación lenta, elaborada con harina molida en piedra, mantequilla, ralladura de naranja y agua de azahar.

, presentó una preparación de masa madre y fermentación lenta, elaborada con harina molida en piedra, mantequilla, ralladura de naranja y agua de azahar. Tercer lugar: Elizondo, su pan de masa tipo brioche destacó por su miga suave y corteza dorada, bañada en mantequilla y azúcar.

Pan de Muerto Relleno

Foto: Cortesía

Primer lugar: Maison Kayser , su pan combinó nata francesa con mermelada de ate de guayaba.

, su pan combinó nata francesa con mermelada de ate de guayaba. Segundo lugar: Sofía Cortina , compitió con un pan de muerto relleno de vainilla.

, compitió con un pan de muerto relleno de vainilla. Tercer lugar: Sofitel, su propuesta fue un croissant francés relleno de crema de azahar.

Pan de Muerto Más Original

Primer lugar: Consuelo , repitió el reconocimiento con su pan de muerto con totomoxtle, que destacó por su apariencia.

, repitió el reconocimiento con su pan de muerto con totomoxtle, que destacó por su apariencia. Segundo lugar: Tere Cazola , presentó un pan artesanal relleno con una preparación especial de queso de bola.

, presentó un pan artesanal relleno con una preparación especial de queso de bola. Tercer lugar: Buñuelo, su Muertibaldi combinó nata, ralladura de naranja y trozos de chabacano, con una cubierta de mermelada de esa fruta y gragea blanca de azúcar.

People’s Choice: el favorito del público

Foto: Cortesía

Ladurée se llevó el reconocimiento People’s Choice gracias a un pan de masa brioche espolvoreado con azúcar y relleno de crema de mascarpone, con notas de flor de azahar y esencia de rosas.

A diferencia de las categorías evaluadas por el jurado, este premio reconoció la elección de los asistentes.

¿Qué panaderías participaron en el Santo Chopeo?

En La Paneada Santa Clara 2026 participaron 17 establecimientos: Alcázar, Amado, Bou, Buñuelo, Consuelo, Dave’s Home Bread, Elizondo, Iddis Bakery, Ladurée, Maison Kayser, Panadería Rosetta, Pastelería Mallorca, Peltre Lonchería, SAMOS, Sofía Cortina, Sofitel y Tere Cazola.

Las propuestas fueron desde panes con mantequilla, naranja y agua de azahar hasta preparaciones rellenas de mousse de guayaba, crema de mazapán, tarta vasca con compota de guayaba y dulce de leche.

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