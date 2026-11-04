¿Quién es Gina Hinojosa? La política de ascendencia mexicana que gobernará Texas tras décadas de dominio republicano

La demócrata reunión más de 5 millones de votos. Foto: AFP.

La abogada y senadora estatal de ascendencia mexicana, Gina Hinojosa, es la virtual gobernadora de Texas, arrancando el estado a los republicanos que gobernaron por más de tres décadas.

Los demócratas Gina Hinojosa y James Talarico en el Senado asestaron el martes un duro golpe a los republicanos en uno de sus históricos bastiones.

Y es que, Gina Hinojosa obtuvo 5 millones 57 mil 741 votos para gobernador de Texas, frente a los 4 millones 389 mil 950 de Greg Abbott, de acuerdo con el conteo preliminar hasta este miércoles.

En cambio, el candidato demócrata a senador, James Talarico consiguió 4 millones 40 mil 36 sufragios, ganando a Ken Paxton, por quien votaron 3 millones 298 mil 390 personas.

Ambos son los primeros demócratas en ganar un cargo de elección popular a nivel estatal en Texas desde 1994, según medios de comunicación estadounidenses.

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¿Quién es Gina Hinojosa?

Nació y creció en el Valle del Río Grande, en el sur de Texas, y estudió en escuelas públicas de Brownsville. Estudió la licenciatura en la Universidad de Texas y obtuvo su título de Derecho en la Universidad George Washington University.

Su identidad latina proviene de ambos padres. Su madre, Crisanta Guerra Lozano, nació en México. Migró a Estados Unidos, donde se desempeñó como abogada especializada en asistencia jurídica y defensa de personas y familias con recursos limitados.

En cambio, su padre, Gilberto Hinojosa, tiene ascendencia mexicana y es originario del sur de Texas. Fue abogado, juez del condado de Cameron y presidente del Partido Demócrata de Texas entre 2012 y 2024.

Siguiendo la ruta de sus padres, Gina Hinojosa empezó como abogada laboral y de derechos civiles. Trabajó en organizaciones de asistencia jurídica y en la representación de trabajadores.

Foto: AFP

En 2005, integró el equipo legal que demandó al entonces líder republicano de la Cámara de Representantes federal, Tom DeLay, por presunto lavado de dinero y financiamiento político ilegal.

Tras su paso en juntas escolares, Gina Hinojosa quedó como legisladora e la Cámara de Representantes de Texas en 2016, cargo en el que se ha mantenido hasta la fecha, con cinco reelecciones.

La abogada forma parte de la nueva generación demócrata que ganó en estos comicios. Con una inclinación religiosa, estos políticos están enfocados en atraer a votantes independientes y desilusionados con las políticas de Donald Trump.

“Dios tenía un plan y el pueblo de Texas también tenía uno. Era un plan que yo desconocía”, dijo Clara Hinojosa en su discurso de victoria en Austin.

“Nunca me propuse ser política. Soy mamá. Soy una mamá que ama a sus hijos, que cree en sus maestros y en las escuelas públicas”, indicó.

Propuestas de la ganadora demócrata

Los candidatos demócratas a la gubernatura y senaduría de Texas pusieron la expansión de centros de datos de inteligencia artificial como tema central de sus propuestas.

Actualmente, un sector de Texas está preocupado por el incremento de la electricidad, el consumo de agua y la sobrecarga en la red eléctrica derivada del asentamiento de dichos centros.

“Cuando comenzamos esta campaña hace más de un año, me pregunté: ¿Es Texas un estado que es del y para el pueblo? ¿O es este un mundo para los multimillonarios y nosotros solo vivimos aquí?”, afirmó Gina Hinojosa tras su triunfo.

Desde la campaña, James Talarico y Gina Hinojosa insistieron en una regulación más estricta de esta tecnología.

De igual forma, la virtual gobernadora de Texas con ascendencia mexicana prometió entregar un cheque único de mil 500 dólares por hogar, utilizando recursos del fondo estatal de reserva (Rainy Day Fund), aunque la medida depende de aprobación legislativa.

Asimismo, se concentró en mejorar las escuelas públicas con más salario a docentes, reduciendo pruebas estandarizadas y derogar el programa de cuentas de ahorro educativo que permite financiar la educación privada con recursos públicos.

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