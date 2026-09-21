Condenan a casi 300 años de prisión a 4 secuestradores del hijo de Javier Sicilia, ocurrido en 2011

Secuestradores del hijo de Javier Sicilia. Foto: Cuartoscuro | FGR

A casi 300 años de prisión fueron condenados cuatro hombres por el secuestro de Juan Francisco, hijo del poeta y activista Javier Sicilia, y otras seis personas, confirmó la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la fiscalía, Alberto “N”, Hugo “N”, Daniel “N” y Alejandro “N”, también integrantes de una organización criminal, recibieron la pena máxima por el secuestro de siete personas ocurrido en marzo de 2011, en Jiutepec, Morelos.

¿Cuántos años de prisión recibieron los secuestradores?

La FGR destaca que Alberto “N” recibió la pena más alta, con 289 años de prisión y una multa de 2 millones 401 mil 245 pesos.

Fue declarado responsable de privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro, en agravio de siete víctimas; delincuencia organizada y posesión de vehículo robado.

La misma pena de 289 años de prisión fue impuesta a Hugo “N”, quien además deberá pagar una multa de 4 millones 235 mil pesos. También fue condenado por secuestro de las siete víctimas, delincuencia organizada y posesión de vehículo robado.

Obtiene #FGR sentencia de entre 280 y 289 años de prisión para cuatro secuestradores de siete personas, en el estado de Morelos. La investigación del agente del Ministerio Público Federal, adscrito a #FECOR en Tamaulipas, luego de diversos procedimientos realizados, demostró la… pic.twitter.com/iiuVw6dz1M — FGR México (@FGRMexico) September 21, 2026

Por su parte, Daniel “N” recibió una sentencia de 284 años de prisión y una multa de 2 millones 395 mil 575 pesos.

Los delitos acreditados en su caso son secuestro, en agravio de siete personas, y delincuencia organizada.

En tanto, Alejandro “N” fue condenado a 280 años de prisión y deberá pagar una multa de 25 millones 200 mil pesos por el delito de secuestro, también en agravio de las siete víctimas, entre ellas, Juan Francisco, hijo de Javier Sicilia.

Secuestro ocurrió en Jiutepec, Morelos

La investigación fue realizada por un agente del Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas.

La averiguación establece que, en marzo de 2011, los cuatro sentenciados y otros cómplices participaron en el secuestro de Juan Francisco, hijo de Javier Sicilia, y seis personas más afuera de un establecimiento en Jiutepec, Morelos.

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