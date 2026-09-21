Trump vs la prensa de EE. UU.: los principales enfrentamientos desde su llegada al poder

Trump ha cuestionado constantemente a los Medios de EE. UU. Foto: AFP

Desde su llegada a la política nacional, y especialmente desde que asumió su primer mandato presidencial de Estados Unidos en 2017, Donald Trump ha mantenido una relación conflictiva con buena parte de la prensa.

El más reciente episodio ocurrió en septiembre de 2026, cuando la Casa Blanca vetó a CNN, MSNOW y Politico, una decisión que provocó demandas judiciales y llevó a varias cadenas de televisión a suspender la cobertura conjunta de actividades presidenciales en solidaridad con los medios afectados.

Sin embargo, el choque entre Trump y los periodistas comenzó mucho antes de su regreso a la Casa Blanca.

The White House is not instituting an assault on the Free Press, something which I cherish. It is instituting an assault on the FAKE NEWS, something that has grown like Cancer in our beloved United States of America. It is corrupt, purposeful, pervasive, fully coordinated, and… pic.twitter.com/wHdJDmwQhZ — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 21, 2026

Jorge Ramos y uno de los primeros choques públicos

En 2015, durante la campaña presidencial republicana, el periodista de Univisión, Jorge Ramos, intentó cuestionar a Trump sobre sus propuestas migratorias.

Visiblemente molesto, el entonces precandidato le respondió que no había sido invitado a intervenir y le pidió regresar a su asiento. Minutos después, personal de seguridad lo retiró temporalmente del recinto mientras Trump continuaba su conferencia.

El episodio se convirtió en una de las primeras muestras públicas de la relación que Trump mantendría con periodistas.

La batalla por la investidura de 2017

Apenas unos días después de asumir la presidencia, Trump entró en conflicto con varios medios por la cobertura de su ceremonia de investidura.

Diversas publicaciones difundieron fotografías aéreas que mostraban una asistencia menor a la registrada durante la toma de protesta de Barack Obama.

Trump respondió acusando a los medios de mentir deliberadamente y, durante una visita a la CIA, lanzó una frase que se volvería recurrente en su discurso:

“Tengo una guerra en curso con los medios. Son de los seres humanos más deshonestos de la Tierra”.

A partir de entonces popularizó expresiones como “fake news” y “enemigos del pueblo” para referirse a medios y periodistas.

El primer veto a medios en la Casa Blanca

En febrero de 2017 la tensión escaló. La administración excluyó a medios como CNN y The New York Times de una sesión informativa organizada por el entonces portavoz Sean Spicer.

La decisión generó críticas de organizaciones periodísticas y fue vista como uno de los primeros intentos de limitar el acceso de medios específicos a actividades oficiales.

Reporter: In the first administration you tried a ban against CNN and didn't survive a court challenge



Trump: We didn't have to take it too far. Because the reporter that you're talking about discredited himself. He became a joke. So he no longer was very effective pic.twitter.com/lbz6D1vujW — Acyn (@Acyn) September 18, 2026

El caso Jim Acosta y CNN

Uno de los enfrentamientos más recordados ocurrió en 2018. Durante una conferencia de prensa, el periodista de CNN, Jim Acosta, sostuvo un intercambio con Trump mientras le realizaba preguntas sobre temas migratorios.

Poco después, la Casa Blanca retiró temporalmente la acreditación de Acosta.

CNN llevó el caso a los tribunales y un juez federal ordenó restituir provisionalmente el acceso del reportero, convirtiendo el litigio en una referencia sobre libertad de prensa y acceso a la información presidencial.

Las disputas con The New York Times y The Washington Post

Trump también mantuvo una confrontación constante con The New York Times y The Washington Post, medios que realizaron investigaciones sobre sus finanzas,.

Las diferencias derivaron en múltiples acusaciones de sesgo informativo y en litigios impulsados por el mandatario contra medios de comunicación.

Más recientemente, la administración ordenó cancelar suscripciones gubernamentales a ambos periódicos y restringió el acceso de algunos de sus periodistas a actividades oficiales.

AP y la batalla por el “Golfo de México”

Durante su segundo mandato, uno de los primeros conflictos surgió con la agencia Associated Press (AP).

La disputa comenzó cuando la agencia decidió mantener el uso del nombre Golfo de México en lugar de Golfo de América, denominación promovida por Trump.

La decisión derivó en restricciones de acceso para periodistas de AP y abrió un debate sobre posibles represalias gubernamentales relacionadas con decisiones editoriales.

Jimmy Kimmel también entró al conflicto

El enfrentamiento entre Trump y los medios no se limitó a organizaciones informativas.

En septiembre de 2025, el presentador Jimmy Kimmel quedó en el centro de una controversia después de emitir comentarios sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

Posteriormente, ABC suspendió temporalmente su programa, una decisión que alimentó el debate sobre posibles presiones gubernamentales hacia cadenas de televisión y productores de contenido.

Los choques personales con periodistas

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha protagonizado varios intercambios directos con reporteros durante actos públicos y conferencias de prensa.

Entre los más comentados se encuentran:

Febrero de 2025: cuestionó a un periodista de HuffPost sobre el medio para el que trabajaba y descalificó públicamente al portal.

cuestionó a un periodista de HuffPost sobre el medio para el que trabajaba y descalificó públicamente al portal. Noviembre de 2025: ordenó “cállate, cerdita” a Catherine Lucey, de Bloomberg, cuando le preguntaba sobre el caso Jeffrey Epstein.

Donald Trump snaps at female reporter who asks about Epstein files:



“Quiet, Piggy!” pic.twitter.com/K42gA3uXCD — Pop Crave (@PopCrave) November 18, 2025

Noviembre de 2025: calificó como una “periodista terrible” a Mary Bruce, de ABC News, durante un encuentro con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman.

calificó como una a Mary Bruce, de ABC News, durante un encuentro con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. Febrero de 2026: llamó a Kaitlan Collins, de CNN, “la peor reportera” , debido a una pregunta relacionada con Epstein.

llamó a Kaitlan Collins, de CNN, , debido a una pregunta relacionada con Epstein. Agosto de 2026: ordenó a Kristen Holmes, de CNN, que “guardara silencio” y la calificó como una “reportera falsa” durante un intercambio en la Casa Blanca.

El veto de 2026 y el conflicto más reciente

El episodio más reciente comenzó el 18 de septiembre de 2026, cuando Trump anunció que CNN, MSNOW y Politico perderían el acceso a la Casa Blanca.

Un día después, periodistas de esas organizaciones reportaron restricciones para ingresar al complejo presidencial y algunos denunciaron que sus credenciales habían sido desactivadas o retiradas.

La decisión también afectó al sistema conocido como White House press pool, encargado de compartir la cobertura de los actos presidenciales cuando el espacio es limitado.

Como respuesta, varias de las principales cadenas de televisión decidieron no sustituir a CNN en determinadas coberturas y respaldaron públicamente a los medios afectados.

Lo ocurrido representa el capítulo más reciente de una relación marcada por demandas, restricciones de acceso, litigios constitucionales y constantes acusaciones mutuas entre Trump y buena parte de la prensa estadounidense.

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