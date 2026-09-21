Luis Miguel anuncia gira para 2027 y causa furor entre sus seguidores

¿Qué se sabe del “Luis Miguel Tour 2027”? Foto: Cuartoscuro/Archivo

Luis Miguel confirmó su regreso a los escenarios con el anuncio de “Luis Miguel Tour 2027”, una nueva gira que el cantante presentó durante la tarde de este lunes 21 de septiembre de 2026 a través de sus cuentas oficiales en redes sociales.

El “Sol de México” compartió una fotografía en close up mientras canta, con un fondo negro y el nombre de la gira colocado debajo de la imagen.

Por ahora, el cantante no ha revelado las fechas, ciudades o recintos que formarán parte del “Luis Miguel Tour 2027”, por lo que sus seguidores todavía tendrán que esperar para conocer los detalles de la gira.

Así reaccionaron los fans al Luis Miguel Tour 2027

El anuncio rápidamente generó reacciones entre los seguidores de Luis Miguel, quienes celebraron la noticia y comenzaron a especular sobre las posibles presentaciones que podría tener el cantante durante 2027.

“Gracias por alegrar mi día”, “la mejor noticia del año”, “te estamos esperando” y “dime que es verdad” son algunos de los comentarios que dejaron sus fans en redes sociales.

Al momento, la publicación suma más de 138 mil “Me Gusta” en Instagram, poco más de 33 mil reacciones en Facebook y 45.3 mil reproducciones en TikTok.

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