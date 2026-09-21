“¿Por qué debería darles acceso?”: Donald Trump responde a demanda de CNN, Politico y MS NOW

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió a la demanda presentada por CNN, Politico y MS NOW para recuperar el acceso de sus periodistas a la Casa Blanca; adelantó que su Gobierno apelará.

El presidente estadounidense volvió a acusar a los tres medios de publicar información “falsa” y negativa sobre su administración. Además, defendió las restricciones de acceso bajo el argumento de proteger la seguridad y el funcionamiento de espacios como el Despacho Oval. Asimismo, les pidió devolver la “contribución de 8 millones de dólares que el Gobierno de EE.UU, les hizo para mantenerlos a flote”.

“Apelaremos porque las personas y publicaciones de noticias falsas que solo escriben negativamente y que violan nuestra seguridad nacional al escribir historias falsas y difamatorias con ‘fuentes’ desconocidas, no deberían tener acceso a la oficina más importante del mundo”, escribió a través de Truth Social.

Trump responde a CNN, Politico y MS NOW por demanda

Donald Trump señaló que el caso quedó en manos del juez federal Timothy Kelly, a quien él mismo nombró durante su primer mandato.

Kelly también estuvo a cargo en 2018 del caso del entonces periodista de CNN, Jim Acosta, después de que la Casa Blanca retirara su credencial. En aquella ocasión, el juez ordenó restablecer temporalmente el pase del reportero.

El líder republicano sostuvo que tiene la obligación de proteger la seguridad del país y calificó las llamadas “noticias falsas” como una amenaza para la democracia. Estas afirmaciones corresponden a la postura expresada por el mandatario.

¿Por qué CNN, Politico y MS NOW demandaron a Trump?

CNN, MS NOW y Politico presentaron este 21 de septiembre una demanda federal contra la administración Trump después de que sus periodistas perdieran el acceso a la Casa Blanca.

Los tres medios sostienen que la decisión viola sus derechos establecidos en la Primera Enmienda, relacionada con la libertad de prensa, y las garantías de debido proceso de la Quinta Enmienda. Solicitaron a un juez restablecer su acceso mientras se resuelve el caso.

Los periodistas de los tres medios fueron rechazados al intentar ingresar a la Casa Blanca durante el fin de semana, después de que Trump anunciara que quedarían fuera por coberturas que considera “fake news”.

Trump defiende las restricciones a medios

En su respuesta, Trump también mencionó los resultados de las elecciones presidenciales de 2024 y aseguró que, pese a lo que considera una cobertura ampliamente negativa, ganó el voto popular, el Colegio Electoral y los siete estados clave.

“Con una prensa tan corrupta y deshonesta, ¿cómo pude ganar por una victoria tan aplastante? Es porque los medios de comunicación carecen de credibilidad, ¡y eso es muy malo para nuestra nación!”, afirmó.

El mandatario cuestionó por qué debería mantener el acceso de medios cuya cobertura considera injusta y aseguró que continuará defendiendo su decisión.

“¿Por qué debería darles “acceso” a esas personas?.. En cualquier caso, tengo la obligación de luchar por el éxito y la seguridad de nuestro país. LAS NOTICIAS FALSAS SON UNA AMENAZA PARA LA DEMOCRACIA, y haré lo que sea necesario para asegurar que Estados Unidos prospere”, aseveró.

El caso ahora queda bajo la revisión del juez Timothy Kelly, mientras los tres medios buscan recuperar de manera inmediata el acceso de sus periodistas a la Casa Blanca.

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