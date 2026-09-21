¿Por qué las principales cadenas de televisión en EE. UU. decidieron dejar de cubrir a Trump?

Trump vetó a televisoras por supuestas “fake news”. Foto: Reuters

Las principales cadenas de televisión de Estados Unidos, ABC, CBS, Fox News y NBC, acordaron suspender la cobertura conjunta de los actos del presidente Donald Las principales cadenas de televisión de Estados Unidos tomaron una decisión poco habitual: ABC, CBS, Fox News y NBC suspendieron la cobertura conjunta de las actividades del presidente Donald Trump luego de que la Casa Blanca prohibiera el acceso a CNN, MSNOW y Politico.

La medida representa una muestra de solidaridad con los medios afectados y una protesta contra las restricciones impuestas por la administración estadounidense.

¿Por qué dejaron de cubrir a Trump?

Las cuatro cadenas forman parte del grupo de medios encargado de registrar y distribuir imágenes de los actos presidenciales para su transmisión en Estados Unidos y en otros países.

Sin embargo, decidieron suspender temporalmente esa cobertura compartida después de que la Casa Blanca retirara el acceso a CNN, MSNOW y Politico, organizaciones periodísticas que participaban habitualmente en la cobertura de las actividades presidenciales.

Para las cadenas, permitir que algunos medios sean excluidos podría sentar un precedente sobre quién puede o no cubrir al gobierno federal.

El origen del conflicto

El enfrentamiento comenzó el viernes, cuando Trump anunció que CNN, MSNOW y Politico ya no podrían ingresar a la Casa Blanca.

El mandatario justificó la decisión argumentando que esos medios difunden lo que considera “noticias falsas” sobre su administración.

Este lunes volvió a defender la medida y aseguró que no se trata de un ataque contra la libertad de prensa.

“La Casa Blanca no está emprendiendo un ataque contra la prensa libre. Está emprendiendo un ataque contra las fake news”, afirmó en su red Truth Social.

Los medios llevaron el caso a los tribunales

La disputa ya escaló al terreno legal.

CNN, MSNOW y Politico presentaron una demanda ante un tribunal federal de Washington D.C., donde argumentan que la decisión viola las garantías de libertad de prensa protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

Además, solicitarán medidas de emergencia para recuperar el acceso mientras se desarrolla el litigio.

Un nuevo capítulo en la relación de Trump con la prensa

La confrontación ocurre a pocas semanas de las elecciones legislativas en Estados Unidos y se suma a una larga historia de choques entre Trump y diversos medios de comunicación.

Durante su primer mandato ya protagonizó disputas con reporteros acreditados en la Casa Blanca, mientras que en su actual administración también ha mantenido tensiones con distintas organizaciones periodísticas por la cobertura de sus decisiones y políticas públicas.

Ahora, la reacción de ABC, CBS, Fox News y NBC convierte el conflicto en algo más amplio: ya no se trata únicamente de los medios vetados, sino de una discusión sobre el acceso de la prensa a la información generada por la presidencia de Estados Unidos.

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