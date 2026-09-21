Pagó 1.3 millones de pesos por 34 lotes en Michoacán; todo resultó ser un fraude

Ofreció 34 lotes por 1.3 millones de pesos para cometer fraude. Foto: Cuartoscuro

Autoridades del estado de Michoacán dieron a conocer que vincularon a un proceso a un sujeto acusado por el delito de fraude en contra de un hombre, al cual le ofreció 34 lotes por dos millones 600 mil pesos. De acuerdo con las investigaciones, la víctima llegó a pagar hasta un millón 300 mil pesos del total de la cantidad acordada.

Le ofreció 34 lotes por 2 millones de pesos y resultó un fraude

La Fiscalía General de Michoacán dio a conocer que vincularon a un sujeto identificado como Jesús “N”, por su posible responsabilidad en el delito de fraude específico, cometido en contra de un hombre.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades estatales, en marzo de 2022, le ofreció a la víctima 34 lotes en la manzana A de un fraccionamiento en San Pedro Caro, en el municipio de Venustiano Carranza, por un total de dos millones 600 mil pesos.

Como parte de la transacción, la Fiscalía de Michoacán indica que el hombre agravado realizó varios pagos que sumaron un millón 300 mil pesos. Sin embargo, Jesús “N” después detuvo el desarrollo del proyecto, pero pidió a la víctima seguir con las entregas de dinero para terminar con los lotes.

EL proyecto no tenía el permiso de las autoridades

Después de esto, en enero de 2024, el agravado acudió al ayuntamiento del municipio de Venustiano Carranza, donde le dieron a conocer que el proyecto por el cual ya había pagado 1.3 millones de pesos, no contaba con autorización ni licencias de construcción.

Tras esto, las autoridades de Michoacán abrieron una carpeta de investigación, obtuvieron datos de prueba y el agente del Ministerio Público presentó el caso ante la autoridad jurisdiccional.

Al final, se tomó la decisión de vincular a proceso a Jesús “N” por el delito de fraude específico y fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

“La FGE continúa con las actuaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos”, indicó la dependencia de justicia michoacana.

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