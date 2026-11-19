Ajusco tendrá 179 cámaras y pulseras GPS para visitantes Foto: Pexels

El Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha el programa Circuito Ajusco Seguro, una estrategia para reforzar la seguridad y la videovigilancia en esta zona de la alcaldía Tlalpan. El proyecto contempla una inversión de 83 millones de pesos, 179 cámaras, iluminación con tecnología solar y pulseras con GPS para registrar y localizar a visitantes y excursionistas.

La Jefa de Gobierno inauguró Parque Natural Volcán Ajusco

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la inauguración del Parque Natural Volcán Ajusco, donde destacó la coordinación entre la administración capitalina, las autoridades de Tlalpan y los núcleos agrarios de la zona para mejorar las condiciones de seguridad y recuperar el entorno natural.

“Un Circuito Ajusco seguro, iluminado, sostenible, vivo, videovigilado y de la mano con la comunidad”, señaló la mandataria al explicar que los recursos se destinaron a iluminación, infraestructura y fortalecimiento de la vigilancia.

¿Cómo funcionarán las pulseras GPS para visitantes del Ajusco?

Una de las medidas anunciadas es un sistema de registro y control de visitantes. Las personas que ingresen a la zona recibirán una pulsera con GPS, mediante la cual se podrá conocer su ubicación durante sus recorridos por las partes altas del Ajusco.

Brugada explicó que ella recibió la primera pulsera y que el dispositivo será entregado a quienes visiten la montaña, incluidos excursionistas que recorran sus parajes y senderos.

¡MÁS LUZ, MÁS CÁMARAS, MÁS SEGURIDAD EN EL #AJUSCO! La jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, inauguró el Circuito Ajusco Seguro con una inversión superior a los 83 mdp para cuidar el bosque y a quienes lo visitan. Se colocaron 90 luminarias solares, 179 cámaras, tres módulos de… pic.twitter.com/LrNmLaCWOa — Nacho Rodriguez (El Chapucero) (@NachoRgz) November 19, 2026

Instalan 179 cámaras y 151 luminarias en el Ajusco

Como parte del programa, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) instaló 151 luminarias con celdas solares, además de superpostes con reflectores LED en puntos estratégicos para mejorar la iluminación de los accesos a la montaña.

Por su parte, el C5 incorporó un Sistema Tecnológico de Videovigilancia con 179 cámaras y tres sensores de reconocimiento de placas, conectados con el sistema de monitoreo de la Ciudad de México.

La intervención también contempla postes de conectividad y cámaras en torres de vigilancia.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.