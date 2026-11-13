¡Con cuchillo en mano! Pareja golpea e intimida a una mujer en escuela de Edomex

| 12:19 | Lidia Rivera | Uno TV

Un video difundido en redes muestra la agresión contra una madre de familia afuera de dos planteles escolares en Edomex.
El video de la agresión en Edomex muestra a una mujer que presuntamente amenaza con un cuchillo a la encargada de la guardia escolar.
Una madre de familia fue agredida con un cuchillo. Foto: Pexels

En una escuela de Zinacantepec, en el Estado de México (Edomex) denunciaron a una pareja que amenazó con cuchillo a una madre de familia que estaba haciendo una guardia en la zona escolar y que no habría dejado pasar su vehículo.

De acuerdo con la denuncia en redes sociales, afuera de la primaria Ildefonso Velázquez y el kínder Pastor Velázquez, una mujer junto con su esposo, agredieron física y verbalmente a la madre de familia encargada de la guardia del paso.

“La mamá agredida quedó muy golpeada la verdad, y que impotencia porque ella solamente estaba cumpliendo con lo que nos piden en la escuela, y bueno somos conscientes de que es por el bien de nuestros niños, pero también hay veces, en que los de los carros no respetan el lazo y se pasan, reventándolo y poniendo en peligro a los niños y a los papás”.

Denuncia en redes

Ambas personas bajaron del coche con un cuchillo en mano y la amenazaron porque no los dejó pasar en un vehículo en horario escolar.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes de violencia. Se recomienda discreción:

Madre de familia resulta golpeada tras ser amenazada con un cuchillo

En un video que circula en redes sociales como en la cuenta de X, Qué Poca Madre, se puede ver el momento en que la pareja confronta a la madre de familia que cuida el lazo que impide el paso de vehículos en la zona escolar.

Sin embargo, al calor de la discusión la mujer que reclama el paso amenaza con un cuchillo a la madre de familia y se van a los golpes, el hombre le retira el cuchillo a su esposa, pero la alienta para que le pegue a la madre de familia “Acabala ya” le dice, mientras cuida que nadie se meta.

Tras el intercambio de golpes, finalmente unas mujeres intervienen para separar a las mujeres, pero la agresora sigue amenazándolas a todas.

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