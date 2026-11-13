¿No llega tu compra del Buen Fin 2026? Puedes exigir reembolso y hasta una compensación

Se puede presentar una queja ante algún incumplimiento. Foto: Cuartoscuro.

Es común que los consumidores se pregunten qué hacer si no llega a tiempo su compra hecha durante el Buen Fino 2026. Pueden reclamar devolución de su dinero y acceder a una bonificación de al menos el 2026.

El Buen Fin 2026 se realiza del viernes 13 al martes 17 de noviembre. Participarán alrededor de 200 mil negocios, por lo que se espera una derrama económica de 235 mil millones de pesos, un 7.3% más que en 2025.

¿Qué hacer si no llega tu compra del Buen Fin 2026?

Si compraste un producto en el Buen Fin y el proveedor no cumple con la fecha de entrega acordada, puedes exigir un reembolso.

La Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) establece que los proveedores deben respetar los términos, plazos, fechas y demás condiciones que hayan ofrecido o convenido con sus clientes.

Por ello, si una tienda no entrega tu pedido a tiempo, puedes solicitar que cumpla con la compra pedir que se cancele la operación y se te devuelva tu dinero.

Además, en compras por internet, los consumidores tienen derecho a conocer las condiciones de entrega, los costos, las políticas de devolución y los datos de contacto del proveedor, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

¿Cómo pedir el reembolso de una compra no entregada?

Contacta al proveedor: solicita por escrito que entregue el producto en el plazo acordado o que cancele la operación y te devuelva el dinero. Conserva el folio de atención. Guarda tus comprobantes: reúne el ticket o factura, confirmación del pedido, comprobante de pago, fecha prometida de entrega, capturas de la promoción y mensajes con la tienda. Presenta una queja ante Profeco: si el proveedor no responde o se niega a resolver el problema, puedes solicitar la intervención de la Procuraduría. Revisa si puedes usar Concilianet: si el proveedor participa en este sistema, puedes presentar tu reclamación por internet.

Compensación adicional del 20%

Otra cosa que puedes hacer si no llega tu compra por el Buen Fin 2026 es exigir una bonificación o compensación de al menos el 20% del precio pagado, según la LFPC.

Para obtenerla, debes reclamar la compensación al proveedor que incumplió con la entrega de la compra. Si no accede, puedes presentar una queja ante la Profeco o en Concilianet.

Ante casos donde el proveedor cancela la compra, la LFPC establece que un consumidor puede exigir:

El cumplimiento de la venta.

Aceptar otro bien o servicio equivalente.

Solicitar la rescisión del contrato.

Reclamar la diferencia económica entre el precio ofrecido y el precio normal.

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