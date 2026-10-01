Monreal recomienda a Jasmín Bugarín renunciar a doble nacionalidad

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro. Foto: Cuartoscuro

Aunque la reforma de Nacionalidad Única impulsada por Morena no aplicaría para las elecciones de 2027, el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, consideró que Jasmín Bugarín debería renunciar a su ciudadanía estadounidense si busca competir por la gubernatura de Nayarit.

El legislador sostuvo que la actual coordinadora de Morena en la entidad puede participar legalmente en el proceso electoral del próximo año, pero afirmó que políticamente sería difícil defender la reforma y, al mismo tiempo, no aplicarla a quienes aspiran a cargos ejecutivos.

Monreal pide que haga el trámite ante Estados Unidos

Monreal señaló que la renuncia debe realizarse directamente ante las autoridades estadounidenses y no únicamente ante instancias mexicanas.

“Políticamente es muy cuesta arriba justificar una reforma que estamos haciendo que, aunque se aplique hasta el 2028, y no aplicarla en el 2027. Para mí ella debe de renunciar ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ante el Gobierno; no basta con que lo haga en la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana”, afirmó.

Puede competir en 2027, asegura

El coordinador parlamentario aclaró que la reforma no impediría que Bugarín participe en la contienda por la gubernatura de Nayarit el próximo año.

Por ello, sostuvo que la morenista podría registrarse como candidata e incluso ser electa aun cuando actualmente cuente con doble nacionalidad.

“Todavía falta por cumplimentarse”

Monreal también cuestionó la validez del trámite que, según ha señalado la propia Bugarín, realizó hace años ante la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Afirmó que dicho procedimiento no equivale a una renuncia formal a la ciudadanía estadounidense y que todavía debe realizarse un acto jurídico ante el Gobierno de ese país.

“No es renuncia. Ella tiene que hacer un acto jurídico ante el Gobierno de Estados Unidos, ante el Departamento de Estado, por escrito, y decir: renuncio a la nacionalidad norteamericana. Entonces el Departamento de Estado entra a un proceso administrativo y le dirá: aceptada su renuncia. Eso todavía falta por cumplimentarse”, señaló.

Las declaraciones ocurren mientras continúa el debate sobre la reforma constitucional que busca exigir nacionalidad única a quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.