Alex Fernández reaparece tras ser hospitalizado: sufrió influenza y salmonela

Alex Fernández revela que sufrió influenza y salmonela. Foto: AFP

Alex Fernández reapareció ante los medios de comunicación y reveló qué le ocurrió antes de ser hospitalizado de emergencia el pasado 15 de septiembre, el cantante explicó que sufrió influenza y salmonela, una combinación de enfermedades que afectó su salud respiratoria y gastrointestinal.

El hijo de Alejandro Fernández tuvo que cancelar de último momento su presentación en Culiacán, Sinaloa, programada durante los festejos por la Independencia de México. Días después, su equipo informó que evolucionaba favorablemente y permanecía bajo supervisión médica.

Ahora, el intérprete compartió más detalles sobre el problema de salud que lo llevó al hospital y cómo comenzaron los malestares que se agravaron durante su viaje.

Alex Fernández explica cómo comenzaron sus problemas de salud

En declaraciones a la prensa, Alex Fernández confirmó que padeció influenza y salmonela, el cantante relató que comenzó a sentirse mal antes de llegar a Las Vegas, Nevada, pero que los síntomas empeoraron progresivamente.

“Fue influenza y salmonela”, contó el intérprete al hablar sobre los padecimientos que enfrentó.

Alex explicó que, aunque inicialmente ya presentaba malestares, su condición se deterioró conforme pasaron los días, hasta que comenzó a sentirse muy mal mientras se encontraba en Estados Unidos.

“Pero sí me sentía horrible, y desde Las Vegas ya me sentía mal, poquito antes de Las Vegas, pero se fue haciendo como bola de nieve, me fui como que empeorando bastante conforme pasó el tiempo, y ya para cuando estaba en Estados Unidos me empecé a sentir muy mal”, relató.

#AlexFernández reveló su diagnóstico y habló sobre cómo avanza su recuperación. 🗣️💙



El cantante compartió detalles sobre este proceso y cómo se encuentra actualmente. 🙏✨



Conoce todos los detalles. 👀#VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m., por #AztecaUNO

EN VIVO AHORA 📲 pic.twitter.com/C8qnGnthQn — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 25, 2026

La combinación de ambos padecimientos provocó complicaciones que afectaron sus vías respiratorias y su sistema gastrointestinal, por lo que necesitó atención médica de emergencia.

¿Por qué hospitalizaron a Alex Fernández?

La preocupación por la salud de Alex Fernández comenzó el 15 de septiembre, cuando su equipo anunció la cancelación de su concierto en Culiacán, Sinaloa, programado como parte de las celebraciones del Grito de Independencia.

El cantante viajaba en un vuelo privado desde Las Vegas con destino a Culiacán, pero, debido a su estado de salud, la aeronave tuvo que desviarse a Guadalajara, Jalisco.

A su llegada, Alex fue trasladado de urgencia a un hospital, donde quedó bajo atención médica. En ese momento, su equipo informó que el artista se encontraba delicado y que su pronóstico era reservado.

Un día después, el 16 de septiembre, su representación compartió una actualización sobre su estado de salud. En el comunicado, informó que el cantante presentaba una infección respiratoria y gastrointestinal, aunque no detalló los diagnósticos específicos.

También señaló que el intérprete evolucionaba favorablemente y continuaba bajo supervisión médica, siguiendo las indicaciones de los profesionales que lo atendían.

Alex Fernández agradece las muestras de apoyo

Tras darse a conocer su hospitalización, el cantante recibió mensajes de apoyo y muestras de preocupación de sus seguidores, especialmente del público de Culiacán, donde tenía previsto presentarse.

En su momento, su equipo agradeció a través de un comunicado la comprensión de quienes esperaban verlo en el escenario y ofreció disculpas por la cancelación del concierto.

La representación del artista también informó que trabajaría con los organizadores para reprogramar la presentación, una vez que las condiciones lo permitieran.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.