¿Quién es Víctor Valverde? El cantante que resultó herido tras ataque en Culiacán

Víctor Valverde resultó herido tras ataque Foto: Pexels

Víctor Valverde es un cantante de corridos que recientemente resultó herido después de un ataque armado ocurrido en Culiacán, Sinaloa, la noche del jueves 24 de septiembre, donde una persona murió y siete más resultaron heridas.

El nombre del joven músico de 21 años se hizo tendencia después de darse a conocer que los paramédicos trasladaron al cantante de narcocorridos, junto con las demás víctimas para recibir atención médica

Valverde yas e comenzaba a consolidar dentro de la escena de la música mexicana con su tema ‘El mayor de las ranas’ y aquí en Unotv.com te diremos más sobre él.

¿Quién es Víctor Valverde?

Víctor Valverde es un reconocido cantante que nació en El Dorado, Sinaloa, y fue criado en Culiacán, se desempeña como cantautor y guitarrista y en su biografía de su canal de Spotify se lee que se ha ganado un lugar en la música mexicana gracias a su trabajo como intérprete y compositor.

El amor por la música comenzó desde la infancia aunque fue durante la secundaria cuando empezó a tocar la guitarra de manera autodidacta.

En su descripción menciona que para aprender el instrumento recurrió a la ayuda de amigos y tutoriales en línea, además de mantener una constante curiosidad por mejorar y perfeccionar su técnica.

Fue en sus primeros años en la música que comenzó a formar pequeños proyectos junto con algunos de sus compañeros de la escuela, pero después de esas primeras experiencias le permitieron acercarse cada vez más a la interpretación y comenzar a desarrollar su faceta como músico.

Sin embargo, fue aproximadamente hace cuatro años cuando decidió apostar de lleno por una carrera profesional dentro de la música.

Como parte de este proceso, Valverde comenzó a compartir videos y canciones a través de redes sociales y diferentes plataformas digitales, espacios que utilizó para mostrar su trabajo y darse a conocer entre el público.

Desde entonces, el joven sinaloense ha buscado abrirse camino dentro de la música regional, mientras desarrolla su trabajo como cantautor, compositor y guitarrista.

Ahora, el nombre de Víctor Valverde vuelve a estar en la conversación después de que se informó que resultó herido durante un ataque armado ocurrido en Culiacán.

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