Madres buscadoras llevan 15 días en plantón frente a la FGR; denuncian falta de atención y temor por su seguridad

Madres buscadoras tienen plantón frente a la FGR. Foto: Uno TV

Madres buscadoras que mantienen un plantón frente a instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) denunciaron falta de atención a sus casos y expresaron temor por su seguridad, luego de 15 días de permanecer en el lugar y por quienes, Ceci Flores, integrante de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas, se pronunció para que fueran recibidas.

Integrantes de 17 colectivos provenientes de 15 estados mantienen el campamento para solicitar atención de autoridades relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas.

“Tenemos miedo”, denuncia Margarita López, madre buscadora

Margarita López Pérez, madre buscadora y fundadora del colectivo Buscando Cuerpos, expresó preocupación por la seguridad de quienes participan en el plantón.

López Pérez es madre de Yahaira Guadalupe Bahena López, desaparecida en Oaxaca en 2011. Dos años después, sus restos fueron identificados y, a partir de entonces, Margarita se convirtió en madre buscadora.

La madre buscadora aseguró que reforzó sus medidas de seguridad después de que se registraran detonaciones cerca del campamento, las cuales, de acuerdo con su testimonio, habrían ocurrido durante un presunto asalto a una tienda de conveniencia.

“Tenemos miedo a que nos ejecuten, que pasen y nos vayan a rafaguear y que posiblemente no sea, ni siquiera, la delincuencia organizada. Tenemos miedo de ellos, tenemos miedo del Estado mexicano, porque sabemos que callan a la gente cuando les molesta, les es incómoda. Yo quiero responsabilizar, si algo me pasa, a todo el Estado mexicano”, Margarita López, madre buscadora del Colectivo Buscando Cuerpos

Madres buscadoras llevan 15 días frente a la FGR

Margarita López Pérez aseguró que durante los 15 días del plantón no han logrado establecer un diálogo con las autoridades que, dijo, podrían dar respuesta a sus casos.

La dirigente señaló que las familias permanecen bajo lluvia, calor y otras condiciones climáticas mientras esperan ser recibidas por autoridades de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas.

“No sabemos cuánto tiempo vayamos a durar más en este lugar, con este clima, que de repente hace calor, de repente se suelta la lluvia y que las mamás están bajo las inclemencias del tiempo, esperando a ser recibidas por la señora Mariana, titular de la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas de Derechos Humanos”, Margarita López, madre buscadora del Colectivo Buscando Cuerpos

La madre buscadora sostuvo que la falta de atención no es exclusiva de quienes participan en el plantón frente a la FGR, sino una situación que, afirmó, también enfrentan familias de personas desaparecidas en distintas partes del país.

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