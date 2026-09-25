Papa León XIV llega a Francia y centra su mensaje en la paz

El Papa León XIV inició su quinto viaje apostólico con Francia como destino, donde cumplirá una agenda de cuatro días marcada por encuentros con autoridades civiles y religiosas, así como con víctimas de abusos dentro de la Iglesia.

Durante su primer día, el pontífice fue recibido por Emmanuel Macron y recorrió París ante cientos de fieles.

En sus mensajes habló de paz, justicia, libertad y dignidad humana, además de pronunciarse contra la eutanasia y pedir a Francia asumir un papel como factor de unidad en el mundo.

“La vida es un don y no una mercancía”, afirmó León XIV, quien también hizo un llamado a darle un sentido humano a la convivencia, promover las libertades orientadas al bien y trabajar para construir en lugar de destruir.

Más tarde, ante autoridades civiles y militares, empresarios e invitados, el Papa señaló que Francia tiene un papel primordial en el concierto de las naciones y llamó al país a ser un factor de paz y unidad.

“La paz sea con ustedes”, fue el mensaje con el que el pontífice cerró su primer día en Francia, una frase que, de acuerdo con el video, volvió a marcar el tono de su visita apostólica.

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