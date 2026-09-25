Empresarios de Culiacán temen caída en consumo tras ataque armado en restaurante

Ataque armado en Culiacán genera temor por caída en consumo. Foto:UnoTV/Cuartoscuro

El ataque armado registrado dentro del restaurante Tai Pak, en Culiacán, Sinaloa, generó preocupación entre organismos empresariales, que advierten sobre una posible reducción en la afluencia de clientes, ventas y actividad comercial durante los próximos días.

La agresión ocurrió la noche del miércoles en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, una de las zonas comerciales y residenciales de mayor actividad en la capital sinaloense. El saldo fue de un hombre asesinado y siete personas lesionadas, entre ellas el cantante de narcocorridos Víctor Valverde.

🔴 Obispo dirige oración durante ataque armado en restaurante de Culiacán



Un video muestra a Francisco Rogelio Rocha García dirigiendo una oración mientras comensales y trabajadores del restaurante Tai Pak se refugiaban en la cocina durante un ataque armado.



El hecho ocurrió la… pic.twitter.com/0Jkomwkm1Y — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) September 25, 2026

Empresarios de Culiacán alertan por impacto de la violencia

Para los organismos que integran la Intercamaral Culiacán, el ataque representa un nuevo golpe a la confianza de ciudadanos y consumidores, particularmente porque ocurrió dentro de un restaurante reconocido como un espacio de convivencia familiar.

Germán del Rincón Jarero, presidente de Intercamaral Culiacán, señaló que el sector empresarial observa con preocupación que continúen registrándose hechos violentos en espacios públicos y comerciales.

El dirigente consideró necesario replantear las acciones de seguridad y fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

“El hecho de ayer viene a golpear la seguridad y golpear la confianza de la gente”, señaló.

Del Rincón Jarero calificó la agresión como un hecho que genera preocupación entre la sociedad y sostuvo que, desde la perspectiva del sector empresarial, las acciones implementadas hasta ahora no han permitido recuperar plenamente la percepción de seguridad. También destacó que el ataque ocurrió alrededor de las 19:50 horas, dentro de un restaurante con una amplia trayectoria en Culiacán.

Restaurantes prevén menor afluencia de clientes tras ataque

Karla Fernanda García Beltrán, presidenta de Canirac Culiacán, explicó que los hechos violentos suelen generar una reacción inmediata entre los consumidores, quienes pueden optar por reducir sus salidas a restaurantes y otros establecimientos.

La dirigente restaurantera explicó que anteriormente el impacto podía concentrarse en una zona específica durante algunos días. Sin embargo, consideró que el ataque registrado en Tai Pak podría tener un efecto más amplio debido a las características y reconocimiento del establecimiento.

“Estamos viendo que posiblemente haya esta contracción en la decisión del cliente o del mismo ciudadano de salir a consumir”, explicó.

García Beltrán señaló que una reducción en la afluencia afecta directamente a los establecimientos que dependen de las ventas diarias para mantener su operación y los empleos que generan.

Los restauranteros estarán atentos al comportamiento de los consumidores durante los siguientes días, particularmente durante el fin de semana, ante la posibilidad de que algunas personas decidan permanecer en sus hogares.

La #SSPSinaloa informa que, este jueves 24 de septiembre de 2026, luego de recibir el reporte de un hecho de inseguridad dentro de un establecimiento de comida en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, integrantes del Grupo Interinstitucional se desplegaron de inmediato. En… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) September 25, 2026

Empresarios piden coordinación entre autoridades

Valeria Dalle Mese Zavala, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa en Culiacán, señaló que los hechos de alto impacto mantienen la preocupación entre empresarios y ciudadanos. Ante este escenario, planteó la necesidad de fortalecer la coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales para atender las condiciones de seguridad en la ciudad.

La preocupación del sector empresarial no se limita a los restaurantes, pues una menor movilidad de personas puede repercutir en comercios, hoteles, bares y otros establecimientos que dependen del consumo presencial.

Coparmex pide que se consideren costos económicos de la violencia

Martha Reyes Zazueta, dirigente de Coparmex Culiacán, advirtió que las consecuencias económicas de los hechos violentos terminan repercutiendo en empresarios y trabajadores cuando disminuyen las ventas o deben modificarse horarios y dinámicas de operación.

La representante empresarial sostuvo que, cuando un negocio resulta afectado por circunstancias relacionadas con la inseguridad, los costos económicos recaen principalmente en el sector privado.

“El empresario hoy va a ganar menos o probablemente no va a ganar, pero va a tener que pagar el impuesto íntegro”, señaló.

Reyes Zazueta planteó que las autoridades también deben considerar el impacto económico que generan estos episodios en los establecimientos y trabajadores. Los organismos empresariales coincidieron en que la seguridad y la confianza de los consumidores son factores fundamentales para mantener la actividad económica de Culiacán.

Ataque en restaurante Tai Pak dejó un muerto y siete heridos

En el ataque murió José Guadalupe, de entre 30 y 35 años de edad. Entre las siete personas lesionadas se encuentra Víctor Valverde, de 21 años, cantante y creador de contenido relacionado con el género de narcocorridos, quien sufrió una lesión en uno de sus brazos.

Valverde es conocido por el tema “El mayor de los ranas”, lanzado en septiembre de 2024 junto con JR Torres. También resultaron lesionados Ángel Fernando, Rubén Alberto, María Isabel, Edgar Yair, Luis Eliseo e Israel, con edades de entre 20 y 32 años. Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente el móvil de la agresión ni la identidad de las personas responsables.

Mientras continúan las investigaciones, el sector empresarial mantiene la preocupación por los posibles efectos que el ataque pueda generar en la actividad comercial y en la decisión de los ciudadanos de acudir nuevamente a restaurantes y otros establecimientos de Culiacán.

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