Avanza pago digital en México: ¿qué pasará si llegas con efectivo a una caseta o gasolinera?

Pagos digitales sustituirán al efectivo. Foto: Cuartoscuro

México busca avanzar hacia una reducción gradual del uso de efectivo y aumentar los pagos digitales, como parte de la Ley de Economía Digital, informó la presidenta Claudia Sheinbaum. Entre los primeros sectores contemplados están las gasolineras y casetas de peaje.

Pero ¿qué pasará si llegas con efectivo? De acuerdo con lo explicado por la mandataria, el efectivo no será prohibido de un día para otro. La estrategia consiste en facilitar y ampliar gradualmente las opciones de pago digital.

¿Podrás pagar en efectivo en gasolineras y casetas?

Sí. Con la información presentada hasta ahora, no se plantea una prohibición inmediata del efectivo en gasolineras o casetas.

“No es que se vaya a prohibir el efectivo, ni mucho menos, imagínense, no, sino facilitar el uso de la tecnología para hacer pagos digitales”, explicó Sheinbaum.

El Gobierno federal contempla comenzar con las gasolineras, donde buscará reducir poco a poco los pagos en efectivo y facilitar las operaciones con tarjeta.

La estrategia también contempla las casetas de peaje. En estos puntos se prevé aumentar gradualmente los carriles con sistemas de pago digital.

“No es que se vaya prohibir de un día a otro, sino poco a poco ir poniendo más carriles con el pago digital”, señaló la presidenta.

Según explicó, esta medida también busca acelerar el paso de los vehículos por las casetas y reducir posibles fugas de recursos relacionadas con pagos en efectivo.

México busca reducir 50% el uso de efectivo en operaciones menores

El Gobierno de México prevé reducir para 2027 en 50% el uso de efectivo en operaciones menores a 500 pesos.

José Antonio Peña Merino explicó que la reducción del flujo de efectivo incluso podría concretarse a un ritmo más rápido.

La medida forma parte del impulso a los pagos digitales contemplado dentro de la Ley de Economía Digital.

¿Por qué México quiere impulsar los pagos digitales?

Sheinbaum explicó que aumentar las operaciones electrónicas tiene objetivos relacionados con la recaudación, seguridad y reducción de delitos.

La Ley de Economía Digital también busca acelerar los pagos digitales, impulsar la actividad económica, profundizar la inclusión financiera y facilitar la formalización.

“Eso ayuda a seguridad, eficiencia incluso a formalización porque hay un historial de pagos”, afirmó.

Además, el Gobierno federal continuará con la simplificación de trámites para evitar actos de corrupción.

Por ahora, el planteamiento es avanzar de manera gradual hacia un mayor uso de pagos digitales. Por ello, llegar con efectivo a una gasolinera o caseta no significa, con la información anunciada, que ese medio de pago quede prohibido.

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