Humo en Metro Zaragoza: desalojan estación de la Línea 1 tras caída de objeto; hay heridos

En Zaragoza, cayó un objeto. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Usuarios de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México (CDMX) vivieron momentos de tensión luego de que personal de seguridad desalojara el andén de la estación Zaragoza, debido a la caída de un objeto metálico a la zona de vías, el cual provocó un supuesto corto circuito.

Video muestra humo y desalojo en estación Zaragoza

A través de redes sociales, usuarios del Metro compartieron videos del desalojo en el andén Zaragoza. En las imágenes se observa humo en las instalaciones y la molestia de algunas personas, mientras elementos de seguridad les solicitan salir y evitar grabar para prevenir posibles accidentes. Extraoficialmente, se reportaron tres personas lesionadas.

En otro video difundido en redes sociales, usuarios señalaron que presuntamente había lesionados. Sin embargo, hasta el momento, el Metro no ha proporcionado más detalles sobre este posible incidente.

Por medio de su cuenta de X, antes Twitter, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que un bastón cayó a la zona de vías y que se realizaron maniobras para agilizar la circulación de los trenes en la Línea 1.

“Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 1, después de realizar maniobras por un objeto metálico (bastón) de zona de vías. Resguarda tus pertenencias al ingresar al andén y respeta la línea de seguridad”, publicó el organismo.

Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 1, luego de realizar maniobras por un objeto metálico en la zona de vías.

Resguarda tus pertenencias y respetar la línea de seguridad, ya que la caída de objetos a las vías puede provocar cortocircuitos y generar… — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 21, 2026

Tras la pausa en el servicio, el Metro indicó que se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 1

“Resguarda tus pertenencias y respetar la línea de seguridad, ya que la caída de objetos a las vías puede provocar cortocircuitos y generar demoras en el servicio”.

¿Qué pasó en la Línea 9 del Metro?

Un conato de incendio en la Línea 9 del Metro de la Ciudad de México provocó afectaciones al servicio de trenes entre las estaciones Velódromo y Ciudad Deportiva. De manera preliminar, las autoridades señalaron que la quema de basura pudo causar que las llamas alcanzaran cables de alta tensión y fibra óptica. Sin embargo, las autoridades aclararon que se trata de una evaluación preliminar y que se realizará un diagnóstico más amplio de los daños.

Debido al incendio que se registró en la Línea 9 del Metro de la Ciudad de México (CDMX), se habilitaron unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) para apoyar a los usuarios en el traslado de Pantitlán a Chabacano, en ambos sentidos.

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