Gasolina y diésel disparan los precios mayoristas en EE. UU.; los huevos, la excepción

Los precios de la gasolina siguen impactando en la economía.

Los precios mayoristas de la gasolina y diésel aumentaron en septiembre un 20.3% y un 21% respectivamente, de acuerdo con un reporte de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) que hace referencia a los costos de energía.

Ambos incrementos contribuyeron significativamente al avance del Índice de Precios al Productor (PPI).

El informe de la BLS, divulgado este jueves 15 de octubre, mostró que los precios de la demanda final aumentaron un 1.3% durante septiembre, el mayor incremento mensual desde marzo de 2022. En comparación con el mismo mes de 2025, el PPI subió un 6.3%.

Sin embargo, no todos los productos siguieron la misma tendencia. Mientras los combustibles se encarecieron, los precios mayoristas de los huevos de gallina cayeron un 39.7%, se aprecia en el desglose presentado en el reporte.

¿Por qué la gasolina y diésel dispararon los precios mayoristas en EE. UU.?

La categoría energía, en su conjunto, subió un 10.8% durante septiembre y representa más del 80% del alza de los precios de los bienes de demanda final. Además de la gasolina, aumentaron los precios del diésel, el combustible para aviones, la electricidad residencial y el petróleo crudo.

El petróleo constituye una materia prima fundamental para la producción de distintos combustibles, y cuando su precio sube, las refinerías pueden enfrentar mayores costos, lo que acaba impactando en el gasto para surtir gasolina y diésel.

Sin embargo, cabe aclarar que precio final de la gasolina también depende de la capacidad de refinación, los inventarios, la demanda, el transporte y otros factores.

En la práctica diaria, la gasolina influye en los gastos de desplazamiento de personas y trabajadores. Por su parte, el diésel es fundamental para el transporte de mercancías, maquinaria pesada y actividades industriales.

Los huevos son una excepción en el reporte de la BLS

Entre los productos destacados por el informe, los huevos de gallina son una clara excepción: descendieron un 39.7% en septiembre.

Esta diferencia con los costos de energía demuestra que no necesariamente avanzan al mismo ritmo. Cada producto responde a condiciones particulares de oferta y demanda.

En el mercado de los huevos, los precios pueden variar por la disponibilidad de gallinas ponedoras, los costos de alimentación, los brotes de enfermedades aviares, los niveles de producción y la demanda de los compradores. Incluso, una mejora en la oferta o una reducción de la presión sobre el mercado puede contribuir a que los precios mayoristas disminuyan.

Y un detalle fundamental, tanto para los combustibles como para los huevos. En el caso de este último, la reducción registrada por la BLS no significa que los huevos cuesten inmediatamente un 39.7% menos en todos los supermercados. Lo mismo sucede con la gasolina, no quiere decir que ahora es 20.3% más cara.

Para que se determinen los precios minoristas, depende de los costos de distribución, los márgenes comerciales, los contratos y las condiciones particulares de cada mercado.

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