SHCP defiende crecimiento y nivel de deuda de México; pero cuestionan huachicol fiscal

SHCP defiende crecimiento y nivel de deuda de México. FOTO: Cuartoscuro

El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, defendió ante la Cámara de Diputados las perspectivas de crecimiento económico de México y pidió no menoscabar el desempeño de la economía durante su comparecencia por el Paquete Económico 2027.

Ante una baja presencia de legisladores por momentos en el pleno de San Lázaro, el titular de la SHCP estimó un crecimiento de entre 1.5 y 2% para el cierre de 2026, mientras que para 2027 ubicó la previsión entre 1.5 y 2.5%.

SHCP defiende crecimiento y nivel de deuda de México

“No hay que menospreciar, tenemos una economía que está en una buena senda de crecimiento”, afirmó Amador Zamora durante la segunda parte de su comparecencia.

El secretario también llamó a no preocuparse por el nivel de deuda de México. Aseguró que su coeficiente “no es una variable que deba de preocuparle ni a los hogares, ni a las empresas, ni a las diputadas, ni a los diputados, ni a los medios”.

El secretario de Hacienda, Édgar Amador, compareció ante el pleno de la Cámara de Diputados con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, para exponer sobre las finanzas públicas y las acciones realizadas durante los dos años de esta… pic.twitter.com/7JrdkZUFla — Hacienda (@Hacienda_Mexico) October 1, 2026

PAN cuestiona a Hacienda por huachicol fiscal

Durante la comparecencia, el diputado del PAN Héctor Saúl Téllez cuestionó al funcionario por el llamado huachicol fiscal.

El legislador preguntó cómo pudieron pasar por las aduanas 147 mil millones de litros de combustible sin ser detectados y señaló presunto contrabando de combustible por parte de Amílcar Olán.

En respuesta, Amador Zamora informó sobre las acciones emprendidas por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Según el secretario, durante la actual administración se han realizado las siguientes acciones:

Más de 1,400 funcionarios han sido desvinculados.

han sido desvinculados. Se presentaron denuncias penales contra 53 funcionarios por diversos delitos.

por diversos delitos. Hay 63 procesos contra agentes aduanales en distintas etapas.

Además, informó que entre septiembre de 2025 y junio de 2026 fueron detectados 109,400 millones de hidrocarburos no declarados, con una recaudación asociada de 4,600 millones de pesos.

Morena respalda el Paquete Económico 2027

Los legisladores de Morena respaldaron al secretario y la propuesta del Paquete Económico 2027. El diputado Carlos Hernández Mirón destacó que las calificadoras han mantenido el grado de inversión de México y afirmó que el paquete ha sido bien recibido por distintos sectores.

La doble comparecencia del titular de Hacienda concluyó después de más de seis horas.

Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de Morena, informó que propondrá modificar el reglamento de la Cámara de Diputados para aplicar descuentos a los legisladores que pasen lista y después abandonen el pleno.

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