Ensemble Modern vuelve al Cervantino con un viaje por los sonidos de la música contemporánea

La presentación será en el Teatro Juárez, en Guanajuato. Foto: Wonge Bergmann

Ensemble Modern vuelve al Festival Internacional Cervantino después de 11 años con un programa dedicado a la música contemporánea, que incluye obras de siete compositores, entre ellos la mexicana Diana Syrse.

La última vez que el conjunto musical alemán se presentó en el festival fue hace 11 años. Ahora, previo a su concierto del sábado 3 de octubre en el Teatro Juárez, en Guanajuato, Unotv.com conversó con el director artístico Christian Fausch, y con el violinista Jagdish Mistry, sobre el regreso a México y los retos de acercarse a la música contemporánea.

♦️ Ensemble Modern

Alemania



La música contemporánea encuentra nuevas maneras de acercarse al público con Ensemble Modern, agrupación de amplia trayectoria internacional reconocida por su exploración de lenguajes sonoros actuales.



Bajo la dirección de Xizi Wang, esta experiencia… pic.twitter.com/DmCilw8ehi — Festival Internacional Cervantino (@cervantino) September 17, 2026

Christian Fausch habla del regreso del Ensemble Modern al Cervantino

Para Christian Fausch, director artístico de Ensemble Modern, regresar al Cervantino representa una oportunidad para mostrar la amplitud del repertorio que ha construido la agrupación alrededor de la música contemporánea.

Fue en 2015 cuando la agrupación se presentó en el festival y, para esta nueva visita, reunirá obras de compositores con los que trabaja habitualmente, junto con otras propuestas incorporadas especialmente para esta ocasión, como la de Diana Syrse.

“Nuestro objetivo es presentar diferentes perspectivas sobre lo que es la música contemporánea, diferentes estilos, diferentes generaciones, diferentes géneros de compositores y también diferentes instrumentaciones”. Christian Fausch, director artístico de Ensemble Modern

Agregó que esta diversidad también permite mostrar una parte importante de la identidad del Ensemble Modern, la amplitud de su repertorio y la posibilidad de transitar entre propuestas musicales muy distintas.

“Estamos bastante orgullosos de tener una variedad muy amplia de repertorio. Nuestro repertorio cubre un gran rango de propuestas contemporáneas y nos gustaría compartirlo con el público en México”. Christian Fausch, director artístico de Ensemble Modern

Cuatro compositoras forman parte del programa de 2026

Durante la conversación, Jagdish Mistry hizo una comparación entre la presentación en el Cervantino en 2015 y el programa que llevará este año.

Recordó que en aquellos días ninguna mujer compositora formaba parte del programa que presentaron en el Teatro Juárez. En esta ocasión, explicó, Ensemble Modern lleva consigo cuatro compositoras como parte de su recorrido por México.

“Hace 11 años, cuando dimos ese concierto en el Teatro Juárez, no había ninguna mujer compositora en el programa. Y esta vez, de hecho, estamos llevando de gira a cuatro mujeres compositoras”. Jagdish Mistry, violinista de Ensemble Modern

El programa de esta edición incluye a Clara Iannotta, Jennifer Walshe, Diana Syrse y Chaya Czernowin, junto con Georg Friedrich Haas, Vito Žuraj y Ted Hearne.

Jagdish Mistry aprendió a escuchar con los oídos cada vez más abiertos

Jagdish Mistry, violinista de Ensemble Modern desde 1994, también habló sobre cómo ha cambiado su relación con la música contemporánea después de más de tres décadas trabajando con nuevas obras y compositores.

Para el músico, una de las principales lecciones desde que se incorporó, ha sido aprender a escuchar de una manera cada vez más abierta.

“Desde el principio, cuando me uní a Ensemble Modern, fue una cuestión de abrir cada vez más mis oídos”, mencionó.

Mistry explicó que todavía enfrenta el reto de dejar de lado sus preocupaciones y expectativas para permitir que una nueva propuesta musical se presente ante él sin intentar encajarla de inmediato en aquello que ya conoce.

“Siempre fue un desafío suavizar los límites de mis percepciones estéticas, porque siempre hay que dejar ir lo que uno conoce, y este proceso continúa hasta hoy”. Jagdish Mistry, violinista de Ensemble Modern

Esa apertura, explicó Mistry, también implica desprenderse de las ideas preconcebidas sobre lo que debería ser una obra musical.

“Tengo que estar cada vez más abierto a lo que viene. Y tengo que decir que, hasta el día de hoy, es un desafío”, expresó.

También cuestionó la necesidad de aferrarse a una idea determinada sobre lo que significa que una pieza sea “buena música”.

“Uno siempre tiene que pensar qué hay tanto que uno no sabe sobre el mensaje de otros compositores. Los nuevos compositores tienen que dar, y uno siempre tiene que estar abierto a ello”. Jagdish Mistry, violinista de Ensemble Modern

Ensemble Modern lleva esta búsqueda al Festival Internacional Cervantino

Las palabras de Fausch y Mistry mostraron dos aproximaciones distintas al mismo programa. Mientras el director artístico destacó la diversidad de estilos, generaciones, géneros e instrumentaciones, el violinista habló de la necesidad de mantener una escucha abierta frente a nuevas propuestas

Esa combinación estará presente en la presentación del Ensemble Modern en el Festival Internacional Cervantino 2026, donde la agrupación llegará acompañada por la directora Xizi Wang.

La presentación será el sábado 3 de octubre a las 20:30 horas en el Teatro Juárez, en la ciudad de Guanajuato. Los costos son:

Luneta / Tertulia / Platea, mil 350 pesos; visibilidad parcial, 675 pesos

Silla de ruedas, 675 pesos

Palcos 1-2, 950 pesos

Palcos 3, 640 pesos; visibilidad parcial, 320 pesos

Galería, 360 pesos

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