Salud e IMSS investigan infecciones en bebés en hospital de Guadalajara

FOTO: Cuartoscuro

La Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informaron sobre casos registrados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco, relacionados con infecciones por Klebsiella pneumoniae y Candida albicans.

Las instituciones señalaron que se registró el fallecimiento de recién nacidos, aunque no precisaron cuántos. Los brotes fueron notificados a las autoridades sanitarias estatales y federales y se activaron protocolos de vigilancia epidemiológica y control de infecciones.

Salud e IMSS revisan casos de infecciones en recién nacidos

Un equipo nacional de especialistas realiza una revisión integral de la unidad, con participación de expertos externos. El objetivo es analizar cada caso y determinar el posible origen de los microorganismos identificados.

Los trabajos incluyen análisis clínicos y epidemiológicos, estudios de laboratorio y una revisión de los procesos para prevenir y controlar infecciones.

🔔 La Secretaría de Salud y el #IMSS informan sobre los casos registrados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Centro Médico Nacional de Occidente, en #Guadalajara, Jalisco.



Se mantienen las acciones de vigilancia epidemiológica, control de infecciones y la… pic.twitter.com/Bv9tMyW2An — IMSS  (@Tu_IMSS) October 1, 2026

Además, en la unidad se reforzaron diferentes medidas:

Toma de cultivos.

Limpieza y desinfección exhaustivas.

Delimitación de áreas.

Supervisión permanente de las medidas de higiene.

La Secretaría de Salud y el IMSS mantienen coordinación con las autoridades sanitarias de Jalisco.

FGR investiga lo ocurrido en el Centro Médico Nacional de Occidente

Los hechos también están bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR). Salud y el IMSS indicaron que colaboran con la autoridad y entregarán la información que les sea requerida.

Debido a que la investigación sigue abierta e involucra a menores de edad, las instituciones señalaron que por ahora no pueden divulgar más detalles que puedan afectar las indagatorias o la privacidad de las familias.

IMSS mantiene vigilancia en 77 unidades neonatales

El IMSS explicó que realiza diariamente una búsqueda de posibles brotes en sus 77 Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales, como parte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

De acuerdo con la información difundida, se considera brote cuando existen dos o más pacientes con infección por el mismo microorganismo relacionados en tiempo y lugar.

Cada caso es analizado desde los aspectos clínico, epidemiológico y microbiológico para establecer posibles causas y definir las acciones correspondientes.

Salud y el IMSS indicaron que continuarán con las investigaciones y que informarán sobre los avances que puedan hacerse públicos.

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