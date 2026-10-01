Lluvias en CDMX podrían afectar vuelos en el AICM este jueves; hay Alerta Naranja en varias alcaldías
El AICM recomendó mantener comunicación directa con la aerolínea para consultar el estatus de vuelo.
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que las condiciones climáticas registradas la tarde de este jueves 1 de octubre podrían provocar afectaciones a los vuelos.
El aviso se da mientras en la Ciudad de México se mantienen alertas por lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y noche.
AICM advierte posibles afectaciones a vuelos por lluvias
El AICM señaló que las condiciones que se presentan en el aeropuerto, junto con el pronóstico meteorológico para las siguientes horas, podrían tener impacto en las operaciones aéreas.
Ante esta situación, recomendó a los pasajeros mantener comunicación directa con su aerolínea para consultar el estatus de su vuelo.
El aeropuerto recordó que la seguridad de las operaciones es una tarea conjunta entre las aerolíneas, la administración aeroportuaria y las autoridades correspondientes.
Hasta el momento, la información proporcionada por el AICM advierte de posibles afectaciones, sin precisar vuelos cancelados o demorados.
Activan Alerta Naranja por lluvias y granizo en tres alcaldías
Para la tarde y noche de este jueves 1 de octubre de 2026 se activó la Alerta Naranja debido a la persistencia de lluvias fuertes y la posible caída de granizo en tres alcaldías:
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Venustiano Carranza
La recomendación para la población es atender las indicaciones de las autoridades y mantenerse informada ante las condiciones meteorológicas.
Alerta Amarilla se mantiene en 12 alcaldías de CDMX
También se mantiene la Alerta Amarilla por lluvias fuertes y posible granizo en otras 12 demarcaciones de la capital:
Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.
Ante el pronóstico para las siguientes horas, quienes tengan un vuelo programado desde o hacia el AICM deben consultar directamente con su aerolínea para conocer cualquier actualización sobre sus operaciones.
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